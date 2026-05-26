La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) dio a conocer las directrices y lineamientos contenidos en el Plan de Contingencia para la prevención y control de los efectos del Fenómeno Climático El Niño 2026 - 2027.

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El fin de estas medidas es prevenir, mitigar y controlar sus impactos ambientales y sociales en el departamento del Atlántico.

La adopción de este Plan de Contingencia contempla una serie de medidas orientadas a: “proteger el recurso hídrico, fortalecer la gestión del riesgo y prevenir emergencias asociadas a sequías, incendios forestales y desabastecimiento de agua”.

Entre las principales disposiciones adoptadas por la autoridad ambiental se encuentran:

Priorizar el uso doméstico del agua y la seguridad alimentaria sobre otros usos otorgados a las fuentes hídricas del departamento.

Restringir temporalmente concesiones y consumos asociados a usos suntuosos como riego de jardines, lavado particular de vehículos y otras actividades no esenciales.

No otorgar nuevas concesiones que comprometan la disponibilidad del recurso hídrico durante los próximos cuatro meses o mientras permanezcan los efectos del Fenómeno de El Niño.

Intensificar el seguimiento a las fuentes hídricas más vulnerables y establecer medidas especiales de control en ecosistemas estratégicos como el Embalse del Guájaro, la Ciénaga El Rincón o Lago del Cisne, el complejo de humedales del Río Magdalena y demás cuerpos de agua superficiales del Atlántico.

Restringir temporalmente caudales, usos y consumos autorizados en cuencas y sistemas hídricos como el Canal del Dique, Río Magdalena, Mallorquín y Cuenca Caribe.

Asimismo, la C.R.A. prohibió las quemas controladas para preparación de terrenos agrícolas y otras actividades productivas, debido al alto riesgo de incendios forestales durante la temporada seca.

La Corporación también anunció el fortalecimiento de “estrategias conjuntas con organismos de socorro y autoridades ambientales”.

Entre esas “capacitar al personal operativo encargado de la prevención y control de incendios forestales, así como en procesos de restauración ambiental de las zonas afectadas”.

“La entidad recomendó a la ciudadanía y a los usuarios del recurso hídrico mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Corporación y consultar herramientas técnicas dispuestas para el monitoreo ambiental y climático”.

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Según indicó la corporación, ya fueron enviadas “comunicaciones oficiales a los entes territoriales de su jurisdicción”, esto con el fin de alertar sobre la presencia de “fenómenos meteorológicos asociados a El Niño y activar los planes de contingencia de los Consejos Departamental y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres”.