El Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia informó sobre el paso cercano de dos asteroides que atravesarán las inmediaciones de la Tierra durante las próximas horas, un evento que calificaron como poco habitual debido al tamaño y cercanía de ambos cuerpos celestes.

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Se trata de los asteroides 2026 JH2 y 2026 KB, descubiertos recientemente por astrónomos durante mayo, pocos días antes de aproximarse al planeta.

Según los especialistas, ambos tendrían dimensiones cercanas a los 20 metros de diámetro, características similares a las del famoso meteorito de Cheliábinsk que cayó en Rusia en 2013 y provocó daños materiales y cientos de heridos por la onda expansiva.

🚨 Close asteroid flyby today — but no danger to Earth!



On May 18, 2026, building-sized asteroid 2026 JH2 will pass unusually close to our planet — at just 0.24 lunar distances, or about 90,000 km (56,000 mi) away.



That’s closer than the Moon, but astronomers confirm there’s… pic.twitter.com/onvU1NP50O — Star Walk (@StarWalk) May 18, 2026

El objeto denominado 2026 JH2 será el que más se acerque a la Tierra, pasando a una distancia aproximada de 91.000 kilómetros. De acuerdo con los investigadores, aunque no es el acercamiento más próximo registrado, sí sería uno de los más cercanos de un cuerpo de ese tamaño durante 2026.

Por su parte, 2026 KB cruzará a unos 230.000 kilómetros del planeta.

Los científicos aclararon que ninguno de los dos representa peligro de impacto y explicaron que sus trayectorias ya están definidas, por lo que no existe riesgo para la Tierra.

¿Podrán verse desde los asteroides 2026 JH2 y 2026 KB la Tierra?

El laboratorio ruso indicó que el asteroide 2026 JH2 podría llegar a observarse con equipos semiprofesionales debido a la distancia a la que pasará. Sin embargo, advirtieron que su velocidad dificultará captarlo con claridad mediante telescopios o lentes convencionales.

Los científicos aclararon que ninguno de los dos representa peligro de impacto y explicaron que sus trayectorias ya están definidas, por lo que no existe riesgo para la Tierra.

Además, destacaron que el descubrimiento reciente de ambos objetos demuestra que cuerpos espaciales de gran tamaño todavía pueden aparecer de manera inesperada cerca del planeta.

El meteorito de Cheliábinsk, con el que fueron comparados estos asteroides, cayó el 15 de febrero de 2013 en Rusia y es considerado uno de los eventos astronómicos más impactantes registrados en el siglo XXI.