Los enfrentamientos por límites territoriales entre los pueblos indígenas Misak y Nasa en el departamento del Cauca dejaron al menos seis personas muertas y varias heridas. El alcalde del municipio de Silvia, Juan Carlos López, aseguró que a través de las mesas de diálogo – que se realizaron hasta altas horas de la noche de este viernes – se logró priorizar la entrega de los retenidos y pactar un acuerdo para detener la confrontación.

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“Son exactamente hasta anoche lo oficial. Son seis personas fallecidas, tres personas de la comunidad Nasa del resguardo de Pitayó, tres personas fallecidas de la comunidad Misak, el resguardo de Huambía, y aproximadamente 114 personas heridas”, dijo López durante una entrevista para ‘Blu radio’.

El mandatario local indicó que los heridos fueron remitidos a centros medicaos para recibir la atención en salud necesaria. Además, explicó que en medio de las concertaciones – adelantadas por la Defensoría del Pueblo y organismos de control – se priorizó el rescate de las víctimas.

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Ernesto Guzmán Jr/EFE

“Esa fue una misión que se planeó desde temprano (...). Dentro de esto también pues la necesidad de hacer el levantamiento de uno de los cuerpos pues que estaba en el sector donde se presentaron los hechos y que no se había podido realizar dicha situación”, manifestó López.

Vale mencionar, que ambos grupos indígenas se han enfrentado por el control de un territorio de 800 hectáreas de la zona.

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Según el pueblo Misak, el territorio en disputa, era “habitado y cuidado milenariamente” por ellos, pero desde hace algunos meses pasó a manos del pueblo Nasa, lo que provocó una violenta pelea tras el intento de recuperar el control del lugar.

Por su parte, las autoridades indígenas Nasa aseguraron que sufrieron “una arremetida por la comunidad Misak” en la que los “encerraron, quitaron los celulares, las radios y quemaron algunas motos”.

Los indígenas de ambos pueblos se enfrentaron con palos, machetes y piedras, lo que dejó varios heridos que ya fueron trasladados a hospitales cercanos.

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En su momento, el gobernador del cabildo Nasa, Edinson Pacho, afirmó: “estamos tratando de que esta vaina no crezca, pero ya se salió de las manos. Como gobernador, trato de controlar a la gente, pero está muy resentida por la expropiación a nuestros comuneros. Es muy difícil controlar los ánimos”.

Ernesto Guzmán Jr/EFE AME4189. SILVIA (COLOMBIA), 22/05/2026.- Integrantes del Cuerpo de Bomberos de Silvia trasladan cuerpos de fallecidos este viernes, en Silvia (Colombia). Los enfrentamientos por territorios entre indígenas de los pueblos colombianos Misak y Nasa en el departamento del Cauca (suroeste) han dejado al menos seis muertos y más un centenar de heridos, confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez. EFE/ Ernesto Guzmán Jr

En ese sentido, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el presidente, Gustavo Petro, convocó el próximo lunes a las autoridades de los dos pueblos para hablar de la problemática por las tierras.

Igualmente, señaló que el Ejército y la Policía entraron a la zona y los indígenas “se replegaron”.

“Ellos se replegaron y el Ejército entró, no es una manera para combatir, ellos están peleando y el Estado trata de que eso no siga subiendo porque hay muertos y heridos”, agregó Benedetti.

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Ernesto Guzmán Jr/EFE AME4183. SILVIA (COLOMBIA), 22/05/2026.- Militares de Colombia custodian una calle este viernes, en Silvia (Colombia). Los enfrentamientos por territorios entre indígenas de los pueblos colombianos Misak y Nasa en el departamento del Cauca (suroeste) han dejado al menos seis muertos y más un centenar de heridos, confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez. EFE/ Ernesto Guzmán Jr

Conflicto de largo aliento

Este conflicto comenzó hace varios meses con protestas del pueblo Misak frente a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Bogotá, a donde llegaron para exigir el respeto a su territorio, ya que, según denunciaron, la entidad adjudica parte de sus tierras ancestrales a otras comunidades del suroeste del país, como el pueblo nasa.

Los Misak aseguraron que las decisiones de la ANT han ocasionado tensiones territoriales por ocupaciones de zonas que consideran propias y al menos 250 familias han resultado afectadas por estos hechos, especialmente en la parte montañosa del Cauca, donde conviven junto con el pueblo Nasa.