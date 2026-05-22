Los ataques contra la Fuerza Pública continúan. Este viernes 22 de mayo se registró un atentado contra una aeronave perteneciente a la Policía Nacional en el aeropuerto Aguas Claras, en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.

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De acuerdo con las autoridades, el ataque fue perpetrado a eso de las 12:55 cuando la aeronave que cubría la ruta Ocaña–Bogotá, fue impactada con ráfagas de fusil momentos después de su despegue.

A pesar de los impactos de bala, los tripulantes lograron continuar con su trayectoria y aterrizar de manera segura en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Sin embargo, tres uniformados resultaron lesionados sin gravedad y fueron remitidos a un centro médico para su respectiva valoración.

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La avioneta era ocupada por 14 funcionarios de la Institución, correspondientes a 4 tripulantes y 10 pasajeros.

Por el momento, equipos técnicos y de policía judicial adelantan las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias, así como las afectaciones ocasionadas a la aeronave institucional.

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Además, fueron activadas todas las capacidades operativas, investigativas y de inteligencia para identificar y capturar a los responsables de este hecho violento.