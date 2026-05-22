Una nueva herramienta tecnológica desarrollada en la Unidad Nacional de Protección generó controversia entre funcionarios y personal de seguridad debido a las capacidades de acceso que tendría sobre los dispositivos móviles donde sería instalada.

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El aplicativo, identificado como “Acompañamiento de Servicios de Protección”, habría sido manejado inicialmente bajo estricta reserva dentro de la entidad.

La polémica surgió luego de que comenzaran a circular detalles técnicos sobre el funcionamiento del software y los permisos requeridos para operar, indicó el medio Infobae.

UNP Imagen de referencia de la UNP.

Según versiones conocidas por funcionarios y escoltas, la aplicación tendría acceso en tiempo real a funciones sensibles de los celulares, incluyendo ubicación, audio y cámaras de los dispositivos.

La preocupación aumentó debido a que la herramienta estaría destinada para ser utilizada en los teléfonos de aproximadamente 8.700 personas protegidas y cerca de 14.000 escoltas vinculados a esquemas de seguridad.

Shutterstock/Shutterstock Según versiones conocidas por funcionarios y escoltas, la aplicación tendría acceso en tiempo real a funciones sensibles de los celulares, incluyendo ubicación, audio y cámaras de los dispositivos.

Algunos trabajadores expresaron temor frente a posibles riesgos relacionados con seguimiento, monitoreo o vulneración de privacidad, especialmente por la naturaleza sensible de las funciones que desempeñan dentro de la entidad.

UNP respondió a la polémica sobre el software

Tras la difusión de la información, la Unidad Nacional de Protección respondió rechazando varias de las afirmaciones técnicas que comenzaron a viralizarse sobre la aplicación.

La entidad también recordó que las empresas contratistas y sus representantes tienen obligaciones legales de confidencialidad y reserva relacionadas con los procesos tecnológicos y operativos.

Shutterstock/Shutterstock Tras la difusión de la información, la Unidad Nacional de Protección respondió rechazando varias de las afirmaciones técnicas que comenzaron a viralizarse sobre la aplicación.

Además, la UNP aseguró que los procesos de modernización tecnológica forman parte de estrategias orientadas al fortalecimiento institucional y al control del gasto público.

En su pronunciamiento, la entidad señaló que este tipo de iniciativas no deberían convertirse en escenarios de desinformación o ataques contra los procesos internos que actualmente adelanta la organización.

Hasta el momento, la discusión sobre el alcance real de la aplicación está en debate entre funcionarios, contratistas y sectores interesados en temas de seguridad y protección de datos personales.