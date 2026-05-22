El pasado jueves la Policía Medellín y la Alcaldía de Medellín dieron a conocer la captura de la influencer ‘Valentina Mor’ al ser señalada por las autoridades por robar a extranjeros en la capital de Antioquia y en la ciudad de Cartagena mediante la utilización sustancias tóxicas, como lo revelaron las investigaciones.

La mujer fue capturada en un inmueble ubicado en el barrio Laureles, occidente de Medellín en el marco de una operación desarrollada por la Alcaldía de Medellín, la SIJIN de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación mediante diligencia de allanamiento y registro.

Y es que el rastreo a la mujer comenzó a principios de mayo cuando “fue encontrada en medio de otro operativo junto a un bandido extraditable que fue capturado hace unos días”, según dijo Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, en referencia a la operación en la que fue sorprendida por personal de vigilancia portando documentos de un ciudadano extranjero y dinero en efectivo.

“A este ciudadano le hurtaron más de 16 millones de pesos representados en divisas, moneda extranjera, relojes, joyas, los pasaportes y un equipo de telefonía móvil. De inmediato trazamos toda la ruta de escape”, manifestó el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general Henry Yesid Bello Cubides.

Para ese entonces, ‘Valentina Mor’ fue capturada en el barrio Colón, en la comuna 10 de Medellín, luego de que se reportaran movimientos bancarios sospechosos en una tarjeta de crédito perteneciente a un extranjero. Cuando los uniformados la sorprendieron tenía en su poder documentos de un ciudadano estadounidense y dinero en efectivo. Pese a su actuar delictivo fue dejada en libertad.

De acuerdo con la investigación, la capturada le robó a su víctima 3.000 dólares (11.000.000 de pesos aproximadamente), $1,000.000 de pesos colombianos, tres relojes y unas gafas, estas últimas le fueron encontradas durante la diligencia de allanamiento y registro adelantada el pasado jueves.

Policía de Medellín

Los más sorprendió a las autoridades es que esta mujer presumía lo robado en sus redes sociales. En videos se le ve con dólares y billetes colombianos "burlándose de las autoridades”, como expresó el secretario de Seguridad.

“En Medellín puede venir el que quiera, el que quiera invertir, el que quiera trabajar o el que quiera disfrutar de la ciudad, pero no quienes pretendan disfrazarse o de fama o de redes sociales o incluso de supuestos influencers para ocultar conductas delictivas. A los delincuentes, sin importar cómo se presenten, los estamos identificando, los estamos los estamos persiguiendo y los estamos llevando ante la justicia”, dijo Villa Mejía a través de un video.

La capturada en este caso fue puesta a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto calificado y agravado, mientras avanzan las investigaciones para establecer otros posibles hechos y víctimas asociadas a esta modalidad.