A los amigos de lo ajeno poco o nada le importa el estado de emergencia en el que se encuentra el departamento de Córdoba y sus gentes a raíz de los estragos de los frentes fríos, pues siguen con sus malas prácticas.

Así se desprende de la actuación cometida la madrugada de este viernes 13 de febrero en una casa de descanso o casa-finca situada en el corregimiento El Paso de Las Flores, jurisdicción del municipio de Cotorra, a la que un grupo de hombres encapuchados y armados ingresó para apoderarse de objetos de mucho valor.

Las informaciones suministradas por una fuente judicial dan cuenta que los asaltantes ingresaron por la parte trasera de la casa tras lograr sobrepasar una pared de varios metros y en cuestión de segundos se metieron a las habitaciones. En una de ellas estaba el propietario que es un contratista del Icbf.

A este y a los demás presentes les apuntaron con las armas de fuego para que los llevaran hasta donde estaba la caja fuerte de la que se llevaron joyas, relojes finos y hasta dinero en efectivo.

Tras su cometido amordazaron a las víctimas y huyeron en una camioneta Toyota de color blanco que abandonaron en la vía Montería-Planeta Rica, a la altura del kilómetro 15.