Un juez de la República con funciones de control de garantías acogió el pedido que le hizo la Fiscalía General de la Nación de imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario a los nueve hombres implicados en el millonario asalto a una carnicería en Sincelejo.

Leer también: Las corralejas de Sincelejo 2026 sí se realizarán

La orden de encarcelamiento, que se produjo la noche del viernes 16 de enero, luego de nueve días de audiencias preliminares, cobija a Andrés de Jesús Vásquez Vega, Edwin José Monterroza Caro, Jáiber Alberto Manjarrez Múñoz, Dagoberto Fernando Fonseca Barraza, Stiven Gallo Soto, Ángel Barrios Blanquicet, Jhon Jaime Muleth Alvarino, Sandro Gallo Soto y Óscar José Passos Gómez, señalados por las autoridades de integrar una banda delincuencial organizada que se dedica al hurto en sus diversas modalidades en poblaciones de la Región Caribe, pues ellos son de Montería, Barranquilla, Cartagena, Magangué y Valledupar.

Además registran múltiples anotaciones judiciales por delitos como hurto, homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas, lesiones y violencia intrafamiliar.

El hurto de más de 55 millones de pesos se produjo la tarde del lunes 5 de enero en un local comercial ubicado en la Calle La Pajuela, a dos cuadras del Centro de Sincelejo, una zona de alta afluencia de peatones y con alta movilidad. Los asaltantes, simulando ser clientes, ingresaron y tras intimidar a los presentes con armas de fuego procedieron a hurtar el dinero que iba a ser consignado.

Importante: A prisión un joven señalado de participar en un homicidio en Sincelejo

Su captura se produjo una hora después de la comisión del ilícito en una casa del barrio Las Américas gracias a la información suministrada por la ciudadanía y a la rápida reacción de las unidades policiales de diversas especialidades.

Para la Policía este es un golpe contundente y un campanazo de alerta a quienes pretenden llegar a Sincelejo en esta temporada de fiestas populares a cometer ilícitos.

Por su parte el alcalde Yahir Acuña Cardales sostuvo que “quienes pretendan venir a Sincelejo a delinquir deben saber que se están enfrentando no solo a una fuerza pública fortalecida y comprometida sino también a estar vigilados por 5 mil cámaras que están registrando sus movimientos”.