Un juez de la República con funciones de control de garantías envió a prisión a Luis Mario Osorio Guevara, alias Champi, por el delito de homicidio.

La medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario la solicitó la Fiscalía General de la Nación con base en los elementos materiales probatorios recaudados tras la muerte de un joven el 30 de marzo de 2025 durante una riña en el barrio El Jordán de Sincelejo (Sucre).

De acuerdo con la Fiscalía, la víctima fue perseguida por tres hombres que lo habrían atacado en múltiples ocasiones con arma cortopunzante.

“El procesado junto a otras personas persiguieron a la víctima y tras alcanzarla la agredieron en múltiples oportunidades con un arma cortopunzante. Por estos hechos, el ahora procesado fue imputado con el delito de homicidio agravado”.

Su aprehensión la hicieron efectiva servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adscritos al grupo de Vida e Integridad Personal de la Seccional Sucre, en coordinación con el Ejército Nacional.

Osorio Guevara negó su responsabilidad frente a los cargos imputados.