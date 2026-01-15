Unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional que prestan sus servicios en el departamento de Sucre incautaron una encomienda en la que transportaban estupefacientes.

El hallazgo se produjo en un puesto de control ubicado sobre la vía Sincelejo–Calamar, a la altura del sector del peaje Los Flores, en el municipio de Corozal.

Policía Droga incautada en vías de Sucre.

En una de las cajas de cartón que estaban dentro de un camión de una empresa transportadora los uniformados hallaron tres bolsas plásticas de colores negro y azul que contenían marihuana.

El fuerte olor fue el que delató el contenido de la encomienda en la que había 2.000 gramos de marihuana avaluados en cerca de 20 millones de pesos.

La droga, que tenía como destino Sincelejo, fue incautada y la Policía Judicial inició las investigaciones para desarticular la banda dedicada al tráfico de drogas ilícitas a través de esa modalidad.