La estrategia de seguridad implementada en la ciudad de Sincelejo con el fin de garantizar el goce y disfrute de las Festividades del 20 de Enero, que ya completan dos semanas, es reforzada con patrullajes aéreos del helicóptero ‘Halcón’ de la Policía Nacional.

Lea también: Abogado que presentó la demanda de nulidad contra el decreto del salario mínimo decidió retirarla tras recibir amenazas

Desde la noche del miércoles 14 de enero el ‘Halcón’ está realizando patrullajes en la ciudad, tal y como lo había anunciado el alcalde Yahir Acuña Cardales tras solicitarle al director de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano, en una visita a la ciudad a finales de 2025, ese acompañamiento aéreo.

El alto oficial acogió ese pedido y con ello la institución activó una capacidad aérea estratégica que apoya las labores operativas y preventivas, en articulación con las diferentes especialidades policiales, como parte del despliegue integral de seguridad dispuesto para las festividades del 20 de Enero. Son 750 policías los que están comprometidos con el desarrollo de estas fiestas que además dinamizan la economía en la ciudad.

Lea también: Sicarios asesinan a presunto cobradiario en Villa Lozano, Soledad

De acuerdo con un reporte del Comando de la Policía de Sucre, el ‘Halcón’ es un helicóptero Bell 407, de fabricación americana. La aeronave multipropósito es empleada en misiones de vigilancia aérea, transporte y apoyo táctico, y se integra al dispositivo integral de seguridad diseñado para acompañar el desarrollo de eventos masivos y las actividades propias de estas tradicionales celebraciones.

La aeronave cuenta con tecnología de última generación, entre la que se destacan cámaras de alta definición con sistema FLIR, visualización nocturna, altavoces para perifoneo y radios de comunicaciones, que permiten la transmisión de información en tiempo real, facilitando la coordinación operativa con las unidades en tierra y una reacción oportuna ante cualquier situación que pueda afectar la convivencia y la seguridad ciudadana.

Lea también: Alcaldía de Barranquilla entregará 11 mil entradas gratuitas para la Lectura del Bando

Gracias a su alta maniobrabilidad, velocidad de crucero cercana a los 240 km/h, autonomía superior a las tres horas y amplio campo visual, el helicóptero permitirá fortalecer el monitoreo permanente de zonas urbanas y rurales, el acompañamiento preventivo en puntos de alta afluencia de público y el apoyo a los patrullajes terrestres, contribuyendo a la protección de la vida y el bienestar de propios y visitantes.

La tripulación encargada de sobrevolar el cielo sucreño, y en particular el de Sincelejo, está liderada por el teniente coronel Yesid Cely Esteban, piloto de la Aviación Policial, junto a cuatro uniformados más altamente capacitados para el desarrollo de operaciones aéreas, vigilancia y apoyo táctico.

Cely Esteban manifestó que “es un honor sobrevolar estas tierras sucreñas y poner nuestras capacidades aéreas al servicio de la seguridad y la tranquilidad de la comunidad”, al tiempo que invitó a propios y visitantes a disfrutar las festividades con responsabilidad, respeto y convivencia, atendiendo las recomendaciones de las autoridades.