Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de Soledad en la mañana de este jueves 15 de enero, cuando un hombre fue asesinado a bala en el barrio Villa Lozano, en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades.

El crimen se registró hacia las 9:50 a. m., cuando la víctima, identificada como Yessid Geovanni Catalán Mantilla, de 26 años, se encontraba en vía pública en compañía de una mujer, según relataron residentes del sector.

De acuerdo con las versiones preliminares entregadas por las autoridades, al lugar llegaron dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. El parrillero sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones al joven, quien cayó al suelo sin signos vitales.

Tras el ataque, los agresores emprendieron la huida con rumbo desconocido. De manera llamativa, testigos señalaron que la mujer que acompañaba a la víctima habría tomado la motocicleta en la que se movilizaba el joven y escapado junto a los atacantes, situación que es analizada por las autoridades dentro del proceso investigativo.

Durante la inspección del lugar, las autoridades hallaron en poder de la víctima talonarios con la inscripción “Mercancías a plazo por solo días”, elemento que ha llevado a los investigadores a considerar la hipótesis de que el joven podría estar realizando labores de cobro, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Según el reporte conocido, Catalán Mantilla no registraba antecedentes como indiciado en el sistema SPOA; sin embargo, figuraba con dos anotaciones como denunciante por los delitos de lesiones culposas y abuso de autoridad.

Las autoridades también indicaron que horas antes, hacia las 4:00 de la madrugada, uniformados de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Barranquilla realizaron diligencias de allanamiento y registro en el mismo barrio, que dejaron como resultado tres capturas por el delito de porte de estupefacientes.

El sector donde ocurrió el homicidio estaría bajo la influencia del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) ‘Los Pepes’, información que será tenida en cuenta dentro de las investigaciones.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a Medicina Legal, mientras unidades judiciales adelantan la recolección de testimonios y material probatorio que permita esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables.