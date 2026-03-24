Investigadores de la Fiscalía y la Sijín de la Policía Metropolitana de Barranquilla trabajan de manera conjunta para esclarecer el hecho de sangre en el que perdió la vida Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo, de 52 años de edad y funcionario del Tribunal Superior de esta capital.

El registro de las autoridades señala que el suceso se registró hacia las 10:05 de la noche del pasado sábado 21 de marzo en el apartamento de un conjunto residencial del barrio Boston, en la localidad Norte-Centro Histórico.

Según las versiones oficiales, Avendaño Carrillo llegó a su domicilio a eso de las 9:00 p. m. luego de permanecer varias horas por fuera y, al parecer, se quedó en solitario en la sala del inmueble.

En el sitio también estaba presente su núcleo familiar, pareja y sus dos hijos, quienes, de acuerdo con el informe, escucharon unas detonaciones de arma de fuego y al salir de las habitaciones hallaron el cuerpo sin vida del hombre tendido en el piso.

La autoridad señaló que el cuerpo del funcionario de la Rama Judicial tenía al menos “cuatro impactos por arma de fuego: en región pectoral derecho, región anterior del brazo izquierdo, región posterior del antebrazo izquierdo y orificio zona parietal”, los cuales le ocasionaron la muerte “en el lugar de los hechos”.

En la escena fue encontrada un arma de fuego tipo pistola, marca Bernardelli, calibre nueve milímetros, con cinco vainillas, la cual fue tomada como material probatorio dentro de la investigación.

La teoría preliminar de las autoridades está basada en un posible caso de “autolesión”. Sin embargo, las pesquisas siguen su curso para establecer plenamente la circunstancia de muerte y los móviles.

Hay que señalar que la pareja de Aldemar Avendaño Carrillo es funcionaria activa de la Fiscalía General de la Nacional, en el cargo de investigadora del CTI.

Por otro lado, a través de redes sociales, el Tribunal Superior de Barranquilla lamentó la muerte del funcionario, quien se desempeñaba como citador de la Sala Penal de Justicia y Paz de dicha corporación.

“Hoy despedimos con profundo dolor a Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo. Su partida deja un vacío inmenso entre quienes tuvimos el privilegio de conocerlo, compartir y aprender de su calidad humana, su compromiso y su amistad sincera. Elevamos una oración por su descanso eterno y enviamos un abrazo solidario a su familia, amigos y compañeros en este difícil momento”, publicó el Tribunal en sus redes.

Avendaño Carrillo era nativo de Ciénaga, Magdalena, y en algún momento aspiró a cargos de elección popular en esa población.