Hay dolor, consternación e indignación entre la comunidad por el grave caso de maltrato animal que fue denunciado en redes sociales en las últimas horas.

De acuerdo con el reporte de la fundación Mascoty, ciudadanos del sector de San Antonio, Soledad, señalaron que un perro fue quemado con soda cáustica, un compuesto químico altamente corrosivo y alcalino, utilizado industrialmente para fabricar jabón, papel, detergentes y en el tratamiento de aguas.

El canino huyó del lugar con graves lesiones en su rostro y cuerpo. Posteriormente fue encontrado en la calle 30 con carrera 13, en la Plaza San Antonio. Allí fue rescatado y llevado a un centro veterinario por un grupo de ciudadanos.

Según se ha podido conocer, el canino, que fue llamado Rodolfo, presenta graves quemaduras y lesiones, aparentemente, irreversibles, pues el perro parece que sufrió serias afectaciones en sus ojos, lo que provocó que, al parecer, perdiera su visión.

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Este medio contactó con una persona cercana al proceso de maltrato animal, quien señaló que autoridades departamentales están brindando colaboración a la ciudadanía para que cuadrantes de la zona apoyen con la recolección de vídeos de cámaras de seguridad y así poder dar con el o los responsables de este hecho atroz.

Vale mencionar que en Colombia fue aprobada la Ley Ángel que endurece las sanciones contra el maltrato y actualiza normas que estaban vigentes desde 1989. Esta normativa eleva la prisión hasta 56 meses o más por causar lesiones graves o la muerte con dolo.

La Ley Ángel debe su nombre a un perro que fue víctima de un brutal caso de maltrato, lo que impulsó un movimiento ciudadano y legislativo en favor de mayores garantías para la protección de los animales.