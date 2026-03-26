Luego de la extensa jornada de inspección que implementó la Alcaldía de Barranquilla, unidades de Bombero y Policías, Triple A y Air-e en la ‘Casa de los Gatos’, el Distrito ha encontrado graves condiciones sanitarias y estructurales en esta vivienda que afecta la convivencia, la movilidad y la salubridad del sector.

Las autoridades descubrieron en este punto una acumulación extrema de residuos sólidos, tanto orgánicos como inorgánicos, en estado de descomposición.

Observaron un deterioro significativo del inmueble, incluyendo pisos, paredes, ventilación deficiente y afectaciones por humedad y contaminación.

Por otra parte, en esta casa hallaron presencia de carga biológica contaminante, tales como excretas de animales y restos orgánicos en descomposición.

Asimismo, reportaron una alta proliferación de roedores e insectos; hacinamiento de animales en condiciones inadecuadas, y el riesgo epidemiológico elevado, con posible presencia de enfermedades zoonóticas y respiratorias.

Condiciones de maltrato animal

La administración distrital también constató la acumulación de animales en condiciones de maltrato e insalubre, así como signos evidentes de enfermedad y estrés. Con corte a las 2:00 p.m. del 26 de marzo de 2026, han sido rescatados 70 perros, los cuales están siendo trasladados al Centro de Bienestar Animal para su valoración y cuidado.

En consecuencia, las autoridades determinan la existencia de vulneración al bienestar animal y configuran un caso de maltrato por negligencia.

Por esta contingencia, anunciaron que el CBA, a partir de este momento, estará habilitado únicamente para emergencias vitales. La atención al público se retomará el viernes 27 de marzo a partir de las 12:00 m.

Es de destacar que la Alcaldía de Barranquilla adelanta esta audiencia con la participación de la Secretaría de Gobierno y sus inspecciones y comisarías, Secretaría de Salud, Policía Ambiental, Policía Metropolitana de Barranquilla, Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Oficina de Servicios Públicos, Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, Secretaría de Gestión Social, Oficina de Gestión del Riesgo, Barranquilla Verde, Personería Distrital, Defensoría del Pueblo, Patrulla Animal, Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, Air-e, Triple A, Unidad Gelma de La Fiscalía Seccional, entre otras entidades, con las cuales se brindan las garantías al proceso.

“La Alcaldía de Barranquilla continuará adelantando las acciones correspondientes para restablecer las condiciones sanitarias del sector y está comprometida con garantizar la protección y bienestar de los animales y la comunidad”, indicaron en el comunicado.