En el marco de las acciones operativas contra el tráfico local de estupefacientes, la Policía Nacional, a través de la Unidad Judicial Básica de Investigación UNIPOL y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura en flagrancia de cuatro individuos mediante diligencia de allanamiento y registro por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

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El procedimiento se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la calle 94 con carrera 9D, barrio Evaristo Sourdis, en el suroccidente de la ciudad de Barranquilla, el cual, de acuerdo con las investigaciones adelantadas, funcionaba como un centro de acopio de sustancias estupefacientes desde donde se surtían diferentes ollas de expendio en el sector.

Durante el operativo se logró la incautación de aproximadamente 4.000 dosis de marihuana distribuidas en cuatro panelas, así como 1.350 cigarrillos de marihuana listos para su comercialización, además de una gramera y elementos utilizados para la dosificación del estupefaciente, los cuales eran empleados para preparar y distribuir la sustancia ilícita en diferentes puntos de la ciudad.

Entre los capturados se encuentran sujetos conocidos con los alias de Darío, Williams, El Chino y La Negra, quienes, según información investigativa, contarían con una trayectoria criminal de aproximadamente cinco años como presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los Costeños’.

Entre los cuatro registran más de 35 anotaciones judiciales por diferentes delitos.

De acuerdo con las investigaciones, estos individuos presuntamente desarrollaban su accionar delictivo como expendedores y dinamizadores del tráfico de sustancias estupefacientes en los barrios La Esmeralda, Evaristo Sourdis, La Manga, El Bosque, San Vicente y La Ceiba, afectando la seguridad y la convivencia en estos sectores de la ciudad.

El señor Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó que este resultado hace parte de los operativos focalizados que se vienen adelantando contra las estructuras que dinamizan el tráfico de estupefacientes en el área metropolitana, destacando que el objetivo es desarticular los puntos de almacenamiento y distribución que abastecen las ollas de expendio, afectando directamente las finanzas de estas organizaciones criminales.

La Policía Metropolitana de Barranquilla invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea Contra el Crimen 317 896 5523, la línea antiextorsión 165 del GAULA de la Policía Nacional y la línea de emergencia 123, garantizando absoluta reserva.