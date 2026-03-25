Un violento ataque a bala registrado en horas de la noche de este martes 24 de marzo dejó como saldo un hombre muerto y otro gravemente herido. El hecho de sangre ocurrió en el barrio Bellavista, en el municipio de Malambo.

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La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Oswaldo Rafael Mejía Flores, de 35 años de edad, mientras que el lesionado responde al nombre de Luis Octavio Pino Pérez.

Según el informe de la Policía Metropolitana de Barranquilla, las víctimas se encontraban en una caleta ubicada en la calle 10B con carrera 5A sur, cercal al boulevard de Miraflores.

En ese momento, dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta los interceptaron, uno de ellos esgrimió un arma de fuego y les propinó múltiples disparos para posteriormente darse a la fuga con su cómplice.

Entretanto, las víctimas fueron auxiliadas por los moradores del sector, quienes los trasladaron hasta la Clínica Campbell de Malambo. Sin embargo, un médico de turno certificó la muerte de Mejía Flores, quien falleció minutos después de haber ingresado a causa de la gravedad de las heridas.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que el occiso registraba una anotación como indiciado por el delito de hurto calificado.

Asimismo, el lesionado presenta siete anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de: extorsión, uso de documento falso, porte ilegal de arma de fuego y hurto calificado.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero de los agresores y con ello, lograr su pronta captura para así esclarecer los móviles de este nuevo homicidio.