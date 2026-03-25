En las últimas horas, el Gaula DEATA, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró identificar y capturar a un actor criminal que, presuntamente, sería el responsable de los constantes cobros extorsivos y amenazas dirigidas contra el alcalde del municipio de Sabanagrande (Atlántico), Darwin Alexander Rosales Mora.

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Las autoridades señalaron como responsable de dichas extorsiones, que se han venido presentando desde el pasado 28 de enero de 2026, a Efraín De Jesús Pertuz, quien sería el responsable de los constantes cobros extorsivos y amenazas dirigidas al mandatario local.

La captura de este sujeto se dio este martes 24 de marzo, en una vivienda ubicada en la carrera 44 #16-28, en el barrio Mundo Feliz del municipio de Galapa.

De acuerdo a información preliminar, De Jesús Pertuz será imputado por el delito de extorsión agravada.

“En efecto, Efraín De Jesús Pertuz Martínez habría venido realizando exigencias económicas al mandatario local, empleando como modus operandi el constreñimiento mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp con amenazas de muerte. Dichas intimidaciones se efectuaban haciendo alusión a un grupo delincuencial, con el propósito de infundir temor y forzar el pago de sumas de dinero producto de la actividad extorsiva”, se lee en el comunicado.

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Asimismo, a alias Efraín se le atribuyen dos homicidios ocurridos en el municipio de Sabanagrande los días 17 y 18 de febrero de 2026, “hechos que utilizaba como mecanismo de presión e intimidación contra el alcalde, fortaleciendo así su capacidad de amenaza y su aparente control territorial”.

Las autoridades indicaron además que las exigencias económicas oscilaban entre uno y tres millones de pesos mensuales, incrementando el “nivel de afectación y riesgo” para el alcalde.

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