Especial para EL HERALDO

“Papi, papi, yo quiero que el niño Dios me regale una muñeca, y otra pa’ Wendy”. Esas fueron las palabras que Kelly, dijo al inicio de la canción ‘Navidad’, de la autoría de Rosendo Romero Ospino y grabada por el Binomio de Oro.

La niña tenía cuatro años, y ahora en la entrevista así lo contó. “Este es uno de los grandes recuerdos que tengo de mi papá que me llevó al estudio de grabación para que incluyera mi voz. Me emociono cuando la escucho, y lo mejor es que se repite cada fin de año”.

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El tiempo sigue pasando y el recuerdo de Rafael José Orozco Maestre, quien nació el 24 de marzo de 1954 en Becerril, Cesar, nunca se ha alejado de las vidas de sus tres hijas: Wendy, Kelly y Loraine y más de su amor Clara Elena Cabello Sarmiento, a quien en la canción ‘La creciente’, de Hernando Marín, la incluyó en el verso. Ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero y hasta pierdo la cabeza. ¡¡¡Clara!!!”.

Cortesía Wendy, Kelly Johana y Loraine, hijas de Rafael Orozco.

Ella se quedó sola con el recuerdo de aquel hombre que le regaló una tarjeta y una flor. Sacó de un baúl la tarjeta, y la leyó. “Mi amor, tú eres para mí el aire que respiro, lo más lindo de este mundo. Tu eres todo para mí”.

Estando en esas, se acordó del matrimonio cuando inauguraron el amor y construyeron sus vidas a través de los detalles que llenaban su entorno de felicidad. Todo sucedió en Barranquilla el viernes cinco de marzo de 1976.

El alimento del recuerdo tiene facetas de dolores y alegrías, la materia prima para que Clara y sus tres hijas nunca lo saquen de sus corazones. “Ella es la mujer más valiente”, recalcan sus hijas, y la tienen en el trono más bello de la vida, porque ha cumplido con el sagrado deber de amarlas, educarlas y enrumbarlas por el mejor de los caminos hacia un futuro mejor.

Wendy, Kelly y Loraine, tres nombres que se repitieron en todos los rincones de la Costa Caribe y en el interior del país, gracias a los saludos que el artista les regaló a sus hijas en las producciones musicales que grabó al lado de Israel Romero.

Entonces, Clara anoto. “Esa es una de las satisfacciones que tienen ellas, que su padre les demostró su amor hasta el último día de su vida. Eso es muy bello y en cualquier parte me encuentro con personas que me cuentan que sus hijas llevan el nombre de las mías, gracias al cariño que le tenían a su ídolo”.

Las cuatro preguntas

Wendy, Kelly y Loraine, por primera vez aceptaron responder varias preguntas donde dejaron sentado el amor por su amado padre, y lo orgullosas que se sienten de su querida madre Clara Cabello.

Es un recorrido donde los puntos cardinales no los encuentra la brújula del destino, porque todo se aloja en sus almas haciendo posible que el alma llore en silencio apareciendo las formas de graficar en sus pensamientos esos momentos que marcaron para siempre sus vidas.

Wendy. “Siempre fue un artista innovador”

1.- ¿Qué es lo que más extrañas de Rafael Orozco, como papá?

Todo. Mi papá nos consentía mucho. Cuando estaba en casa nos dedicaba el mayor tiempo posible. Todo con él era pechiche y risas. Las tres éramos muy apegadas a mi papá, adoramos a mi mamá, pero cuando mi papá estaba en la casa, todo era con él.

2.- Con su mamá, se vieron forzadas a aprender a vivir sin su papá. ¿Cómo fue ese proceso?

Fue muy duro. Uno nunca olvida, sino que aprende a vivir con ese dolor y esa ausencia. Nosotras, siempre hemos sido muy unidas y eso nos ha hecho más fuertes. Mi mamá es una mujer con mucha fortaleza, siempre lo he dicho.

3.- ¿Cómo piensas que estaría hoy el universo del vallenato si la voz de Rafael Orozco no se hubiera apagado?

Mi papá siempre fue un artista innovador, que quiso ir un paso adelante. Fue de los primeros quien al lado de su compadre Israel Romero, introdujeron sonidos nuevos en la música, por lo cual fueron criticados por muchos, incluso por el vestuario.

4.- ¿La anécdota que más recuerdas, que hayas vivido con tú papá?

Son tantas... Cuando terminé quinto de primaria mi papá y mi mamá fueron por mis notas y obviamente yo sabía que había pasado el año raspando. Cuando llegaron a la casa le pregunté a mi papá. ¿‘Papi, ¿cómo me fue?’ Y él me respondió, susurrando. Mal, ve a hablar con tú mamá... como que te va hacer repetir el año. Mi papá siempre fue alcahueta, y mi mamá la ley.

Kelly. “Mi padre era mi mejor amigo”

1.- ¿Qué es lo que más extrañas de Rafael Orozco, como papá?

El pasar tiempo juntos, hablando de nuestros sueños. De sentir el amor de padre y sus consejos.

2.- Con su mamá, se vieron forzadas a aprender a vivir sin su papá. ¿Cómo fue ese proceso?

Con la ayuda de Dios y mi papá desde el cielo. Para todas al comienzo era tanto el dolor que nunca pensábamos como íbamos a salir adelante. La unión y el amor nos ayudó. Mi mamá es nuestra fortaleza, y para que no sufriéramos se escondía a llorar.

3.- ¿Cómo piensas que estaría hoy el universo del vallenato si la voz de Rafael Orozco no se hubiera apagado?

Tuviera mucho más reconocimiento a nivel mundial. Ese era su sueño. Mi papá murió en el mejor momento de su carrera artística al lado del Binomio de Oro que integraba con su compadre Israel Romero.

4.- ¿La anécdota que más recuerdas, que hayas vivido con tú papá?

Cuando veíamos partidos de fútbol juntos, hasta las dos de la mañana escondidos de mi mamá, y al siguiente día tenía clases. Mi padre era fue mi mejor amigo y confidente para todo.

Loraine. “Nos consentía demasiado”

1.- ¿Qué es lo que más extrañas de Rafael Orozco, como papá?

Lo que más extraño es lo mucho que me consentía, y lo alcahueta que era. Siempre complaciéndonos y brindándonos mucho amor.

2.- Con su mamá, se vieron forzadas a aprender a vivir sin su papá. ¿Cómo fue ese proceso?

Fue muy duro aprender a vivir sin él. En mi caso, con el paso del tiempo cada vez era más duro avanzar, y logré entender que lo perdí a medida que iba creciendo. Por otro lado, ver a mi mamá sumida en la tristeza nos afectaba mucho, pero ella siempre fue y será de admirar.

3.- ¿Cómo piensas que estaría hoy el universo del vallenato si la voz de Rafael Orozco no se hubiera apagado?

Creo que mi papá sería una figura de inspiración para muchos. Hace tanto tiempo que murió y sus canciones siguen escuchándose por todas partes.

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4.- ¿La anécdota que más recuerdas, que hayas vivido con tú papá?

“Muchas... Me gustaba cuando me llevaba a comer helado, pero la más divertida fue un día que lo acompañé a un almuerzo con sus amigos. Allá, había una fuente, y por andar jugando cerca de ella termine metida en el agua con todo y ropa. Mi papá no aguantaba la risa, se divertía mucho conmigo. Pensé que me iba a regañar y fue todo lo contrario porque celebró ese hecho.