Con una masiva asistencia de antes a la buena comida de mar y la venta de miles de platos típicos, el Festival del Pescado se convirtió en uno de los eventos gastronómicos más concurridos de de este fin de semana en Puerto Colombia.

La iniciativa, que se desarrolló del 20 y el 23 de marzo, surgió como una respuesta solidaria ante las dificultades económicas que enfrentaban restaurantes y trabajadores del sector tras los efectos de la reciente alta marea.

Duván de Ávila, organizador del evento, explicó a EL HERALDO que la idea nació desde su interés por apoyar a quienes dependen del turismo y la gastronomía en el municipio. “El festival nace de la difícil situación que afrontan hoy en día los dueños de restaurantes y los meseros de Puerto Colombia, debido a la alta marea que hubo hace alrededor de un mes. Ahí nace la idea en pro de colaborar, de apoyar desde mi trabajo social y desde mi liderazgo en las redes sociales”, dijo.

Sheyla Stefanell

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Según relató, no todos los establecimientos aceptaron vincularse inicialmente, pero finalmente 16 restaurantes decidieron sumarse a la propuesta. “Ahí empezó la organización, comenzamos a tomar las fotos, a hacer la publicidad. Gracias a Dios muchos medios como el de ustedes y creadores de contenido nos colaboraron. El evento se viralizó y hoy estamos viendo los resultados”, afirmó.

El impacto fue evidente. De acuerdo con las cifras entregadas por el organizador, durante los cuatro días del festival se vendieron más de 8.000 platos de pescado.

La jornada del viernes inició con cerca de 1.000 platos vendidos, el sábado la cifra superó los 2.000, mientras que el domingo el día de mayor afluencia se comercializó más de 4.000. El lunes, jornada de cierre, se alcanzaron aproximadamente 3.000 platos.

Sheyla Stefanell

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Turismo y asequibilidad

Uno de los aspectos clave del éxito fue el precio unificado del menú, fijado en 30.000 pesos. “Cuando ya tuvimos los 16 participantes hicimos una pequeña encuesta con ellos y decidimos que ese fuese el valor. Es también una promoción para que vinieran muchos visitantes, conocieran su sazón, su atención y las instalaciones. Es un precio asequible para que todos puedan disfrutar y, aunque deja mínimas ganancias, con el volumen que tuvimos se vio una buena economía”, explicó De Ávila.

El festival no solo buscó dinamizar las ventas, sino también posicionar a Puerto Colombia como destino gastronómico. “Las proyecciones son que el festival se consolide como uno de los más importantes en el departamento y en el Caribe. Que vengan turistas de Colombia y del exterior. Eso es lo que necesita el turismo de Puerto, que lo conozcan. Después de probar nuestra sazón y nuestra atención, créanme que van a volver”, sostuvo.

Sheyla Stefanell

La gente lo disfrutó

La experiencia también fue positiva para los asistentes. Hugo Carrillo, uno de los comensales, destacó el ambiente familiar y el impacto que tuvo la iniciativa en la afluencia de visitantes. “Muy bueno porque llamó mucha gente. Esto está lleno de carros, nunca había estado así. El ambiente es buenísimo, puede venir todo el mundo”.

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Carrillo valoró además el liderazgo del organizador y la importancia de replicar formatos gastronómicos exitosos en torno a los productos del Caribe. “Lo nuestro no es el ‘Burger Master’ ni el ‘Pizza Master’, sino el pescado, la comida de mar. Duvan tuvo una buena idea al traer algo así para la región”, agregó.

Sobre la duración del evento, el visitante consideró que este tipo de festivales deben mantenerse en formatos cortos. “La gracia es que sean dos o tres días para que la gente venga, pruebe y disfrute”, afirmó, al tiempo que extendió la invitación a quienes no alcanzaron a asistir a sumarse en futuras ediciones.

Sheyla Stefanell

Desde los restaurantes participantes, trabajadores como los meseros coincidieron en que la iniciativa representó un alivio económico y una oportunidad para mostrar la tradición culinaria del municipio.

De cara al futuro, Duvan de Ávila contempla realizar una nueva edición en el mes de septiembre, una temporada considerada de baja afluencia para los establecimientos de comida de mar. La meta es seguir fortaleciendo el turismo, impulsar la economía local y consolidar el Festival del Pescado como una vitrina permanente de la identidad gastronómica del Atlántico.