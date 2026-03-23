En el mes de enero, el Toledo Zoo & Aquarium celebró la llegada de un nuevo integrante que ya generaba expectativa desde semanas antes: la cría de la jirafa Lily. Tras varios días de preparación, el 17 de enero nació un macho que los cuidadores decidieron llamar Eugene. Desde sus primeras horas de vida, el pequeño llamó la atención en redes sociales por su apariencia tierna y su peculiar peinado despeinado.

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Asimismo, Eugene es el primer hijo de Lily y el segundo de Rocket, su padre. Además, tiene un hermano mayor que nació hace tres años y que también ha sido visto interactuando con el recién nacido dentro del zoológico. Aunque su tamaño genera ternura en comparación con otras jirafas, el ejemplar llegó al mundo con un peso cercano a los 60 kilos y una altura que supera la de una persona promedio.

De acuerdo con la organización Giraffe Conservation, el periodo de gestación de estos animales se extiende alrededor de 15 meses, es decir, entre 453 y 464 días. Debido a que las jirafas dan a luz de pie, las crías caen desde unos dos metros al nacer, pero rápidamente logran ponerse en pie e incluso pueden correr durante una hora. Su alimentación depende de la leche materna durante un periodo que va de los nueve a los 12 meses.

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Por otro lado, el nacimiento de Eugene estuvo marcado por su característico jopo, que cautivó a miles de personas. El 23 de enero, apenas seis días después de su llegada, el zoológico estadounidense lo presentó oficialmente a través de sus redes sociales. Durante sus primeras semanas, el seguimiento evidenció una adecuada adaptación con sus padres y el resto de la manada.

Con el paso del tiempo, el zoológico ha compartido actualizaciones sobre su desarrollo, su convivencia con su madre y la interacción con su padre y su hermano. Sus apariciones en redes sociales han tenido gran acogida, mientras otras publicaciones alcanzan entre 500 y 1000 ‘me gusta’, las de Eugene superan los 64.000, acompañadas de numerosos comentarios de usuarios que siguen su historia.

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Desde la institución también mostraron la reacción de Franklin, el hermano mayor, con un tono humorístico al sugerir un aparente desconcierto ante la llegada del nuevo miembro. Asimismo, recientemente se difundió un video donde se observa a Eugene junto a su madre dando la bienvenida a la primavera en el hemisferio norte. En su más reciente revisión, cuando cumplió dos meses de vida, se confirmó que ya supera los 110 kilos de peso.

Finalmente, las autoridades del zoológico informaron que, si las condiciones climáticas se mantienen favorables, los visitantes podrán observar a Eugene en el área exterior de su recinto. Hasta ahora, solo ha sido posible verlo a través de una ventana ubicada a cierta distancia.

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