Una acción cotidiana tan simple como llegar a casa y dejar las llaves en cualquier lugar podría estar afectando la energía del hogar e incluso la estabilidad económica, de acuerdo con los principios del Feng Shui.

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Esta filosofía china sostiene que todos los objetos tienen una carga energética que influye en la armonía del espacio. En ese sentido, las llaves no solo cumplen una función práctica, sino que simbolizan acceso, protección y oportunidades, por lo que su ubicación es clave para la atracción de dinero y prosperidad.

¿Cuál es el lugar ideal para dejar las llaves?

Según expertos, el mejor sitio para colocar las llaves es cerca de la entrada del hogar, en un espacio específico como una bandeja o portallaves. Este hábito no solo aporta orden, sino que también representa el cierre energético del día y ayuda a conservar la armonía del ambiente.

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Además, se recomienda que este lugar sea limpio, estético y esté destinado únicamente a las llaves, evitando mezclarlas con monedas u otros objetos metálicos que puedan dispersar la energía del dinero.

Para quienes buscan potenciar la abundancia, algunas corrientes del Feng Shui sugieren ubicar este recipiente en la zona sureste del hogar, asociada con la riqueza y el crecimiento económico.

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Lugares que debe evitar

Colocarlas sobre la mesa del comedor está relacionado con gastos inesperados, ya que este espacio simboliza la abundancia familiar y su equilibrio energético.

Tampoco se recomienda dejarlas sobre la cama, en el suelo o en cualquier lugar desordenado, ya que esto puede representar pérdida de control y bloqueo de oportunidades.