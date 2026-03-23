Desde que se confirmó que Shakira cerrará su gira europea en Madrid, las preguntas no han dejado de girar en torno a un mismo punto: ¿Dónde se presentará? En definitiva, los españoles se preparan para algo fuera de lo común.

No será en un estadio tradicional ni en un recinto conocido. La artista cantará en un espacio levantado exclusivamente para ella que se llamará: el Estadio Shakira, una estructura temporal que será construida en Iberdrola Music, en el barrio de Villaverde.

La propia barranquillera expresó que le da “hasta vergüenza” decir que el estadio llevará su nombre. Sin embargo, detrás de esa frase hay una producción de gran escala. En ese lugar no solo habrá conciertos, sino una experiencia completa con invitados, artistas sorpresa y momentos que, según ella misma ha insinuado, aún no puede revelar.

El proyecto arquitectónico también marca un punto alto. Estará liderado por el reconocido arquitecto danés Bjarke Ingels, junto a su firma BIG (Bjarke Ingels Group) y el estudio Yellow Studio.

Lea también: El Estéreo Picnic baja el telón en Bogotá con el fuego de Sabrina Carpenter

Ingels, con base en Nueva York, es uno de los nombres más influyentes de la arquitectura contemporánea. Su trabajo ha sido reconocido con premios internacionales como el Premio Europeo de Arquitectura y ha dejado huella en distintos países.

Entre sus proyectos más conocidos están complejos residenciales innovadores como el 8 House en Copenhague y el VIA 57 West en Manhattan, además de la sede de Google en North Bayshore. También fue el creador de la instalación Times Square Valentine en 2012, en Nueva York.

España no es territorio nuevo para su firma. BIG (Bjarke Ingels Group) ha participado en proyectos como el edificio del GOe Gastronomy Open Ecosystem en San Sebastián y desarrollos vinculados al Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), lo que le da contexto a esta nueva intervención en Madrid.

Lea: Gala del Sol y su cine maximalista con estética trópico punk

En cuanto a la gira, el cierre está previsto entre el 25 y el 27 de septiembre. Por ahora hay tres fechas confirmadas, pero la organización, en manos de la promotora Live Nation, no descarta ampliar el número de conciertos hasta diez, dependiendo de la demanda.

Antes de llegar a la capital española, Shakira hará otra parada en la playa de Copacabana, en Brasil, un escenario abierto y simbólico donde se espera una asistencia multitudinaria. Será una especie de antesala a lo que ocurrirá en Madrid.

Las entradas para los conciertos finales estarán disponibles a partir del 27 de marzo, en una venta que ya se perfila como una de las más esperadas del año.

Presentación del render

La imagen ya da una idea clara de lo que viene. La barranquillera Shakira presentó el render del lugar donde cerrará su gira europea.

Instagram /@Shakira

En el centro está el estadio rodeado por pantallas gigantes. La tarima ocupa buena parte del espacio y está pensada para que el público la vea desde distintos puntos. En el render también se ven fuegos artificiales, luces por todos lados y una multitud que llena el lugar, lo que anticipa conciertos con una producción muy fuerte en lo visual.

Alrededor hay caminos amplios, zonas verdes y espacios iluminados con colores llamativos como rosado, azul y verde. Todo parece organizado para que la gente pueda moverse con facilidad antes, durante y después del concierto.

En la parte exterior se lee claramente ‘Estadio Shakira’, integrado al diseño.