En una zona del sur de Madrid se levantará el Estadio Shakira, una construcción temporal que hará parte de su gira Las mujeres ya no lloran y que promete ser más que un simple lugar para conciertos.

El proyecto fue diseñado por el estudio Bjarke Ingels Group y estará ubicado en el recinto Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde. Allí, durante varias semanas, se creará una especie de ciudad efímera donde la música, la arquitectura y la cultura se unen.

El estadio tendrá capacidad para 50.000 personas. De ellas, 30.000 estarán en graderías y 20.000 en la zona de arena, más cerca del escenario.

Todo estará construido sobre un terreno de 21 hectáreas. Pero lo más llamativo es que no será permanente. Es decir, se monta para los conciertos y luego se desmonta. Es una apuesta por hacer grandes eventos sin dejar una infraestructura fija.

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Alrededor del estadio se creará el llamado Parque Macondo, inspirado en el universo de Gabriel García Márquez y su obra Cien años de soledad.

La idea es que las personas no solo lleguen al concierto, sino que recorran el lugar. Habrá caminos curvos, algunos cubiertos con telas recicladas, que conectarán zonas de comida, espacios para niños y áreas de descanso. Será una experiencia completa, más allá del espectáculo musical de Shakira.

El diseño también busca reducir el impacto ambiental. Se usarán materiales reciclados, habrá eficiencia en el uso de energía y se integrarán zonas verdes dentro del espacio.

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El estadio funcionará solo en días específicos: 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y 2, 3, 4, 10 y 11 de octubre de 2026.

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Ingels, con base en Nueva York, es uno de los nombres más influyentes de la arquitectura contemporánea. Su trabajo ha sido reconocido con premios internacionales como el Premio Europeo de Arquitectura y ha dejado huella en distintos países.

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Entre sus proyectos más conocidos están complejos residenciales innovadores como el 8 House en Copenhague y el VIA 57 West en Manhattan, además de la sede de Google en North Bayshore. También fue el creador de la instalación Times Square Valentine en 2012, en Nueva York.

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España no es territorio nuevo para su firma. BIG (Bjarke Ingels Group) ha participado en proyectos como el edificio del GOe Gastronomy Open Ecosystem en San Sebastián y desarrollos vinculados al Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), lo que le da contexto a esta nueva intervención en Madrid.

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