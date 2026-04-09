Hoy se encienden los escenarios para uno de los regresos más esperados del pop mundial. La banda surcoreana BTS inicia este 9 de abril su nueva gira global World Tour Arirang, marcando su vuelta como grupo completo tras varios años de absoluta pausa.

La primera parada es en Corea del Sur desde el estadio Goyang de Seúl. A partir de allí, el grupo inicia una travesía que lo llevará por 34 ciudades y sumará 79 conciertos.

Además, la gira se pone en marcha en un momento clave. Y es que se realiza a pocos días del lanzamiento de su nuevo álbum Arirang, estrenado el pasado 20 de marzo, siendo su primer trabajo conjunto desde Proof (2022).

El tour avanzará luego hacia Japón y Norteamérica, donde BTS tiene programadas presentaciones en grandes estadios, incluyendo Ciudad de México (7, 9 y 10 de mayo), además de ciudades como Los Ángeles y Chicago. Más adelante, cruzará a Europa con fechas en París, Londres y Madrid, donde se presentarán el 26 y 27 de junio en el Riyadh Air Metropolitano.

Más fechas en Latinoamérica

Pero uno de los momentos más esperados está en América Latina, donde la gira creció. BTS confirmó su paso por Bogotá los días 2 y 3 de octubre, con conciertos en el estadio El Campín, en lo que promete ser uno de los eventos musicales más importantes del año en Colombia.

Lea: Aria Vega lanza ‘Cariavales’, su primera gira por Colombia

La etapa suramericana continuará en Lima, donde inicialmente había dos fechas (9 y 10 de octubre), pero la alta demanda llevó a sumar un tercer concierto el 7 de octubre en el Estadio San Marcos. En Santiago de Chile también se amplió la agenda: serán tres presentaciones los días 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional.

El mismo fenómeno se repite en Argentina, donde Buenos Aires tendrá tres fechas (21, 23 y 24 de octubre) en el Estadio Único de La Plata. Y el cierre del tramo suramericano será en São Paulo, con tres conciertos programados para el 28, 30 y 31 de octubre en el Estadio do Morumbi.

Y es que BTS no se presentaba como grupo completo desde 2022, cuando ofrecieron su último concierto en Busan. Desde entonces, la banda entró en una pausa obligada por el servicio militar en Corea del Sur, un proceso que ya terminó. El último integrante en cumplir con esta obligación fue Suga, en junio del año pasado.

Y esto, lejos de apagar el fenómeno, lo mantuvo latente. De hecho, desde la empresa matriz de su sello, Hybe, su CEO Lee Jae-sang había advertido que el grupo necesitaría tiempo para descansar y preparar nueva música antes de volver.

El regreso llegó con cifras que respaldan su impacto. Desde su debut en 2013, BTS ha encabezado listas globales como el Billboard Hot 100 con éxitos como Dynamite y Butter, y ha llevado el k-pop a escenarios masivos en Estados Unidos, llenando recintos como el SoFi Stadium de Los Ángeles y el Allegiant Stadium de Las Vegas. En su última gira, lograron reunir a más de cuatro millones de espectadores a través de distintos formatos.

Además, su nuevo álbum Arirang debutó en la cima de la lista Billboard, logrando el mejor desempeño de un grupo en más de una década y posicionándose como el mayor éxito comercial desde el récord de Taylor Swift, y vendió más de cuatro millones de copias, según Hanteo Chart. Su videoclip del sencillo Swim ha superado las ochenta millones de visualizaciones en YouTube.