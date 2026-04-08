Con la ilusión de seguir conquistando oyentes y estar cerca de sus seguidores, la cantante barranquillera Aria Vega anunció oficialmente su primera gira por el país. Se trata del ‘Cariavales Tour’, que comenzará el 18 de abril en Barranquilla y finalizará el 29 de junio en Riohacha, tras recorrer varias ciudades de Colombia.

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales con un cartel colorido, muy en línea con su identidad artística. El tour incluirá paradas en Chía, Valledupar, Medellín, Bucaramanga, Cali, Neiva, Ibagué, Montería, Manizales y Cúcuta. La venta de entradas ya está habilitada.

“Mis costeñitas y tiburones, esto es un sueño hecho realidad. Nos vemos en mi primer tour por Colombia”, expresó la artista.

La gira llega en medio de un momento clave para la cantante, quien en pocos meses ha logrado posicionarse como una de las voces más escuchadas del país.

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Parte de ese impulso llegó tras su firma con Lionfish Entertainment, liderada por Rebeca León, reconocida por trabajar con artistas como Rosalía, J Balvin, Anitta y Danny Ocean.

Su crecimiento también ha estado acompañado por el éxito de sus canciones. Temas como Ay mamá (mi tiburón) y Chévere han conectado con el público, especialmente por sus referencias a Barranquilla.

Este último, grabado en La Troja, se convirtió en uno de los más sonados y luego sumó una versión remix junto a Ryan Castro, que hoy supera las 17 millones de reproducciones en YouTube y que los llevó a subirse hasta al techo de La Troja a interpretarla en pleno carnaval.

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“Ha sido una locura, solo tengo agradecimiento con Dios, con la gente que la ha escuchado y hasta con quienes no conectaron. Todo salió de manera muy espontánea. Ryan me escribió y de una le dimos. Esperen más música nueva, me sueño un álbum y hasta giras”, dijo la barranquillera a EL HERALDO.

Actualmente, Chévere (Premium Remix) se mantiene entre las canciones más escuchadas del país, con presencia destacada en radio, YouTube y Spotify, consolidando a Aria Vega en un momento de alta visibilidad.