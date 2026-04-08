Colombia conoce a Juliana Velásquez desde niña. Su paso por el programa infantil ‘Club 10’ de ‘Caracol Televisión’ la convirtió en un rostro familiar para toda una generación, y su trayectoria posterior como cantante y actriz consolidó una carrera que hoy incluye una nominación al Latin Grammy 2024 como Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional por ‘Mar Adentro’, reconocimientos como Mejor Artista Femenina en 2023 y presentaciones en escenarios como el Festival Estéreo Picnic y el Festival Cordillera.

Sin embargo, detrás de esa voz que muchos reconocen al instante por su particular textura ronca, se esconde una historia que la artista guardó durante años: una batalla prolongada y silenciosa contra la bulimia, un trastorno alimenticio que marcó profundamente su adolescencia y dejó huellas físicas que son hoy irreversibles.

La revelación llegó durante su participación en ‘La Tobón Show’, el programa de la modelo y presentadora Laura Tobón, donde Velásquez decidió hablar con mucha franqueza para sus seguidores. “La razón por la que mi voz es tan ronca es porque yo duré cuatro años vomitando todos los días de mi vida”, declaró la artista.

Juliana revela que sufrió de bulimia por las críticas a su cuerpo

De acuerdo con el relato de Juliana Velásquez, el origen del trastorno se encuentra en los comentarios negativos que recibió sobre su apariencia física, especialmente sobre su peso, durante los años de mayor vulnerabilidad en su desarrollo personal.

Esas críticas, repetidas en el tiempo, alimentaron una insatisfacción con su cuerpo que terminó derivando en bulimia, una enfermedad que mantuvo en secreto durante años a pesar de contar con el apoyo de sus seguidores.

Durante ese período, la artista vivió una doble vida: hacia afuera, una figura pública en ascenso; hacia adentro, un cuerpo que se deterioraba de forma silenciosa. La enfermedad no dio señales visibles hasta que el daño ya era severo, y fue entonces cuando una crisis aguda obligó a Velásquez a enfrentar la realidad de frente .

Una tos con sangre que lo cambió todo

El punto de quiebre llegó de manera dramática. Tras cuatro años de comportamientos bulímicos diarios, Juliana presentó un episodio de tos con sangre que la llevó de urgencia a una clínica . Allí, el encuentro con un médico especialista fue el detonante que la impulsó a buscar ayuda de forma real y definitiva.

El diagnóstico fue contundente. Según relató la propia artista, el médico le explicó el estado de sus cuerdas vocales con crudeza: “Yo tenía la garganta en carne viva”, recordó Velásquez, citando las palabras que el especialista dirigió a su madre . El profesional también fue directo sobre la gravedad del cuadro: “Hace mucho no veía el estado de unas cuerdas vocales así como las tienes”, le advirtió .

“Esto es supermalo para tu voz y está un poco entre tu voz o que tú sigas así”, le señaló entonces.

¿Cómo se recuperó Juliana de la bulimia?

Juliana Velásquez aseguró que fue precisamente la intervención profesional, combinada con el apoyo familiar, lo que le permitió superar el trastorno. La artista destacó el tono respetuoso pero firme del médico que la atendió: “Me dice: ‘Yo te respeto a ti, pero esto es supermalo para tu voz’”, relató en el programa de Laura Tobón.

La recuperación dejó, de todas formas, una marca permanente. La ronquera que hoy caracteriza su timbre vocal es la secuela directa del daño causado en sus cuerdas vocales durante aquellos años.

Lo que muchos perciben como un sello distintivo de su música es, en realidad, la evidencia de una lucha que pudo haber tenido un desenlace muy distinto.