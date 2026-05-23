La agrupación estadounidense Evanescence confirmó oficialmente el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio titulado Sanctuary, previsto para se estrene el próximo 5 de junio de 2026.

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Como adelanto del proyecto, la banda presentó el sencillo Who Will You Follow, una producción que rápidamente alcanzó el primer lugar en la lista de hard rock de Billboard y que marca el regreso discográfico del grupo liderado por Amy Lee.

El lanzamiento estuvo acompañado por un videoclip cinematográfico dirigido por Jensen Noen, cuya propuesta visual explora temas relacionados con la saturación tecnológica, la desinformación y el impacto de las plataformas digitales en la sociedad actual.

En cuanto a la producción del álbum, Evanescence trabajó junto a reconocidos productores como Zakk Cervini, Jordan Fish y Nick Raskulinecz, conocido por sus colaboraciones con bandas como Korn y Foo Fighters.

Evanescence también confirmó gira internacional

Además del anuncio del disco, la banda confirmó las fechas de su gira mundial 2026, que comenzará el 11 de junio en West Palm Beach.

El tour recorrerá varias ciudades de Norteamérica durante el verano y contará con artistas invitados como Spiritbox y Nova Twins.

Posteriormente, la gira continuará en septiembre y octubre por Reino Unido y Europa, donde también participarán Poppy y K.Flay. Por ahora, Colombia no está en la lista de la gira.

Asimismo, la agrupación también anunció alianzas con organizaciones sociales durante el tour. Parte de la recaudación será destinada a proyectos humanitarios a través de PLUS1.

En Estados Unidos, la banda trabajará además con HeadCount para incentivar la participación ciudadana y el compromiso social entre los asistentes a los conciertos.