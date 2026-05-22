El cantante puertoriqueño Ricky Martin sufrió un percance durante un concierto en Montenegro, en Europa. Al parecer un fanático lanzó al escenario un gas lacrimógeno, lo que terminó afectando tanto al boricua que lo obligó a detener por varios minutos el espectáculo.

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El concierto, que forma parte de la gira ‘Ricky Martin Live 2026’, se realizó en la Plaza de la Independencia de Podgorica, a propósito del aniversario de la restauración de la independencia del país montenegrino.

Mientras Martin interpretaba una de sus canciones, una persona del público lanzó gas lacrimógeno. Ricky, visiblemente afectado, se fue a la parte de atrás de la tarima y luego fue evacuado.

Minutos después, la organización del evento y el equipo de trabajo del cantante anunciaron que estaba bien, y salió a terminar el concierto, que además fue alabado por los presentes.

Róndine Alcalá, representante de Ricky Martin, se pronunció sobre lo sucedido con el cantante ante los medios de comunicación.

“Ricky Martin y su equipo se encuentran bien y agradecen las muestras de apoyo recibidas tras lo ocurrido esta noche en Montenegro”, dijo.

Añadió: “El lanzamiento del gas lacrimógeno causó una interrupción abrupta del espectáculo. Como medida preventiva, Ricky Martin y todo su equipo abandonaron inmediatamente el escenario mientras el personal de seguridad y las autoridades locales trabajaban para controlar la situación y garantizar la seguridad de los presentes”.