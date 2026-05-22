Netflix volvió a encontrar un fenómeno global inesperado con Las guerreras k-pop, la película animada que se convirtió en uno de los mayores éxitos de la historia de la plataforma.

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A casi un año de su estreno, la producción dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans sigue apareciendo en el top 10 mundial del servicio de streaming y ya acumula más de 1.000 millones de visualizaciones, según datos revelados por What’s on Netflix.

La cinta logró consolidarse rápidamente como un fenómeno internacional tras posicionarse entre lo más visto en más de 80 países durante sus primeras semanas.

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Solo en su primer mes superó los 50 millones de reproducciones, cifras que terminaron impulsando su expansión global y su enorme impacto cultural.

Pero el éxito de Las guerreras k-pop no se limitó únicamente al streaming. Su canción original, Golden, se convirtió en tendencia mundial en plataformas digitales y redes sociales, acumulando cientos de millones de reproducciones. El tema incluso hizo historia al convertirse en la primera canción inspirada en el estilo K-pop creada para una película animada en ganar un premio Grammy.

La producción también logró reconocimiento dentro de la industria cinematográfica. En los Premios Óscar 2026 obtuvo nominaciones en las categorías de Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original, consolidando su prestigio más allá de la audiencia.

Ante el fenómeno, Netflix confirmó oficialmente el desarrollo de una secuela. Maggie Kang, una de las directoras del proyecto, aseguró que todavía queda mucho por explorar dentro del universo creado para la historia.

GONNA BE GONNA BE GOLDEN 💫 KPOP DEMON HUNTERS wins the Academy Award for Best Original Song. Performed by EJAE, AUDREY NUNA, and REI AMI.



Written by EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam (IDO), Jeong Hoon Seon (24), and Park Hong Jun (TEDDY). pic.twitter.com/Eifv52opkh — Netflix (@netflix) March 16, 2026

“Me siento muy orgullosa como cineasta coreana de que la audiencia quiera más sobre esta historia y estos personajes coreanos”, expresó la directora, quien además adelantó que el nuevo proyecto ampliará el mundo presentado en la primera entrega.