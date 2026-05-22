La candidata Paloma Valencia volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de construir alianzas de cara a la primera vuelta. Esta vez, la senadora del Centro Democrático lanzó un mensaje directo al exgobernador Sergio Fajardo, a quien invitó públicamente a conversar sobre el futuro del país y la necesidad de encontrar puntos de coincidencia en medio del actual clima político.

El llamado ocurrió durante un recorrido por Corabastos, en Bogotá, donde Valencia aprovechó el contacto con comerciantes y campesinos para hablar no solo de economía y abastecimiento, sino también del escenario electoral. Desde la principal central mayorista del país, la candidata insistió en que Colombia atraviesa un momento que exige acuerdos y liderazgos capaces de superar las divisiones tradicionales.

“Necesito, doctor Sergio, tomarme un café con usted, porque es el momento donde hay que pensar en el país”, expresó Valencia, en un mensaje que rápidamente generó reacciones en distintos sectores políticos.

La candidata destacó además la trayectoria de Fajardo y reconoció su papel en la vida pública nacional. “Hay gente que vale tanto, que le ha aportado tanto a este país como Sergio Fajardo”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de una conversación política en momentos en que las encuestas muestran un escenario cada vez más polarizado.

El gesto de Valencia se da en medio de la dificultad que enfrentan las candidaturas de centro para consolidarse electoralmente, mientras figuras como Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella concentran gran parte de la atención y la intención de voto. En ese contexto, sectores políticos han comenzado a mover fichas buscando acercamientos estratégicos que permitan reagrupar apoyos antes de la primera vuelta.

Por su parte, el candidato Sergio Fajardo aseguró durante una entrevistas en las instalaciones de EL HERALDO que prepara la respuesta a Valencia.

“Estoy preparando la respuesta y se las voy a hacer llegar (risas). (...) Yo siempre estoy pensando, pensando en cómo captar el voto de los colombianos indecisos”, manifestó el exgobernador de Medellín.