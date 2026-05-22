En el marco de la Reforma Agraria y la jornada maratónica 24/7 por el campo que adelanta la Agencia Nacional de Tierras (ANT) fueron entregadas en el departamento de Córdoba 3.515 hectáreas de tierras a comunidades campesinas afectadas por las inundaciones ocasionadas por el frente frío del mes de febrero.

La masiva entrega que fue liderada por el director de la ANT, Juan Felipe Harman, y la coordinadora regional para los departamentos de Córdoba y Sucre, Kelly Aguilera, se efectuó en el Coliseo Miguel Happy Lora, de la ciudad de Montería, en presencia de unos 7.000 campesinos.

La entrega contempló 1.360 hectáreas recuperadas en diferentes municipios del departamento; 748 hectáreas provenientes de compra a privados; 175 hectáreas de 63 títulos por seguridad jurídica, y 1.232 hectáreas de títulos para zonas focalizadas en Córdoba que es un departamento epicentro de la disputa por la tierra en Colombia a través del despojo, la concentración de grandes haciendas y la expansión del paramilitarismo en zonas rurales.

“Hoy vemos un campesinado más unido. Mi llamado es a sembrar y cultivar lo que hemos logrado con la recuperación y entrega de predios en las acciones alcanzadas en este gobierno. El campesinado tiene que estar más unido porque somos más los buenos haciendo el bien que los bandidos apoderándose de lo que no les pertenece”, afirmó Harman.

Cortesía ANT

Recordó además que después de más 100 años de luchas campesinas se ha vuelto a hablar de Reforma Agraria “y no vamos a ceder esta bandera hasta que la podamos profundizar de forma colectiva en todo el país”.

El escenario fue aprovechado por el representante de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Córdoba, Rosmi Rojas, para sentar posición sobre lo que fue la movilización de la Gran Marcha Nacional. “Dijimos que no estamos de acuerdo con las determinaciones o recomendaciones de la Corte Suprema de Justicia. Aquí hay una autoridad agraria que se llama la Agencia Nacional de Tierras”.

En el gobierno de Gustavo Petro la ANT ha entregado en Córdoba alrededor de 27.070 hectáreas que han beneficiado a 4.970 familias con la expedición de 958 títulos de propiedad.

Igualmente ha titulado 176 predios a entidades de derecho público (EDP) en 11 municipios. De estos, 28 son canchas, 81 son escuelas, 9 son para infraestructura, 20 son puestos de salud, 20 son para saneamiento básico y 18 son para servicio comunitario.