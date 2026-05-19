Lo que comenzó como un llamado de auxilio en medio de las inundaciones que golpearon a Córdoba, hoy se transforma en una nueva oportunidad para cientos de estudiantes rurales de Puerto Libertador, sur del departamento.

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El pasado 5 de febrero las fuertes lluvias ocasionadas por el frente frío dejaron completamente inundada la Institución Educativa Pica Pica Viejo. El agua cubrió aulas, pasillos y oficinas administrativas, provocando pérdidas totales en la sala de informática y dejando a los estudiantes sin acceso a herramientas tecnológicas para su formación.

Durante la emergencia, las imágenes del rector Elkin Caro Caballero recorrieron las redes sociales y medios de comunicación. En ellas se le observaba dentro del plantel, con el agua hasta el cuello, mientras mostraba los daños ocasionados por la inundación.

Dos meses después, esa petición tuvo respuesta por parte de la administración departamental que, bajo el liderazgo del gobernador Erasmo Zuleta Bechara, entregó 1.294 computadores para beneficiar a estudiantes de 163 establecimientos educativos oficiales rurales de todo el departamento.

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La Institución Educativa Pica Pica Viejo cuenta con ocho sedes rurales dispersas y atiende a estudiantes de zonas apartadas de Puerto Libertador. Su planta educativa está conformada por 37 docentes, un psicoorientador y personal administrativo.

Además de los computadores la estrategia del mandatario departamental también contempló la entrega de bicicletas para estudiantes de la institución, con el propósito de facilitar el acceso a clases de niños y jóvenes que deben recorrer largas distancias para llegar a sus sedes educativas.