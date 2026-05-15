La capital cordobesa se convierte este viernes 15 de mayo en el centro del debate jurídico nacional con la realización del II Precongreso de Derecho Procesal, Capítulo Córdoba.

Leer más: Autoridades del Cesar refuerzan acciones para combatir el homicidio y el abigeato

Es un espacio académico que contará con la participación del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco; del presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Carlos Arturo Ramírez Vásquez; magistrados de las altas cortes y del Tribunal Superior de Córdoba, así como reconocidos especialistas en derecho procesal.

La apertura del evento estará a cargo del gobernador, Erasmo Zuleta Bechara, quien dará la bienvenida a los asistentes a esta jornada académica que se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 5:45 de la tarde en el Club Campestre de Montería.

Le puede interesar: Capturan a cuatro presuntos miembros de un grupo delincuencial en Sincelejo

El precongreso se realiza en homenaje a Elías Bechara Zainúm, reconocido como el padre de la educación en Córdoba, y abordará temas de actualidad relacionados con el derecho procesal, la justicia, la ética, el litigio empresarial y el análisis del sistema judicial colombiano.

Entre los invitados especiales se destaca Gregorio Eljach Pacheco, quien ofrecerá la conferencia “Paz electoral e indebida participación en política”, programada para las 10:50 a. m. También participará Ulises Canosa Suárez, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal (ICDP), con la conferencia “Problemática de la justicia: Ética y derecho”.

Lea además: Reforzarán acciones de educación y control en el corredor vial Montería-Chinú

La agenda académica incluye paneles sobre las críticas al proceso penal colombiano, temas de actualidad en el proceso civil y nuevas tendencias en el litigio empresarial en Colombia.

En la jornada de la tarde se desarrollará un panel con magistrados de las altas cortes, en el que participarán Carlos Arturo Ramírez Vásquez, Francisco Ternera Barrios, Adriana López Martínez y Omar Joaquín Barreto Suárez. Posteriormente, magistrados del Tribunal Superior de Córdoba compartirán sus reflexiones sobre los principales desafíos de la administración de justicia en la región.