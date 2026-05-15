Este viernes 15 de mayo, Colombia celebra el Día del Maestro, pues es una fecha dedicada a reconocer el trabajo, la vocación y el compromiso de los docentes en la formación de niños y jóvenes.

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Y es que los maestros cumplen un papel fundamental dentro de la sociedad, ya que no solo transmiten conocimientos académicos, sino que también ayudan a construir valores, habilidades y herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de la vida. Su trabajo influye directamente en el desarrollo social, cultural y económico de cualquier nación.

Pexels Día del Maestro, este 15 de mayo.

Este es el origen del Día del Maestro en Colombia

La celebración del Día del Maestro en Colombiase traslada a 1950 y está relacionada con San Juan Bautista de La Salle, reconocido por su aporte a la educación y formación de docentes.

El religioso francés dedicó gran parte de su vida a promover la enseñanza para niños huérfanos y de escasos recursos, además de impulsar las llamadas Escuelas Normales, enfocadas en la preparación de maestros.

X @LaSalleBCN San Juan Bautista de La Salle

Ese mismo año, el papa Pío XII declaró a San Juan Bautista de La Salle como patrono especial de los educadores de la infancia y la juventud. Posteriormente, el entonces presidente Mariano Ospina Pérez estableció el 15 de mayo como la fecha oficial para conmemorar el Día del Maestro en Colombia.

Este Día del Maestro busca exaltar la labor de quienes dedican su vida a enseñar y orientar a nuevas generaciones. Además, la fecha invita a reflexionar sobre la importancia de fortalecer la educación y mejorar las condiciones laborales de los educadores.

Pexels El Día del Maestro se conmemora por San Juan Bautista de la Salle

En distintas regiones del país suelen realizarse homenajes, actos culturales y actividades especiales organizadas por instituciones educativas y entidades públicas para agradecer el aporte de los docentes.

La celebración también sirve para recordar que la educación sigue siendo una de las herramientas más importantes para el desarrollo individual y colectivo de una sociedad.

¿Qué puede obsequiar el Día del Maestro?

Esta fecha es importante para regarle un presente a esa persona que cada día da lo mejor para enseñar a sus alumnos.

Pexels Este día se conmemora el esfuerzo y valor de los profesores.

Si quiere regalar algo bonito para el Día del Maestro, hay muchas opciones dependiendo del presupuesto y del tipo de detalle que quiera dar. Aquí le damos ideas útiles, emotivas y fáciles de conseguir para que sorprenda a su profesor o profesora favorita.

Una taza con mensaje bonito para profesores

Chocolates o dulces

Una agenda o libreta elegante

Un termo para café o agua

Un lapicero bonito o set de marcadores

Velas aromáticas

Una planta pequeña o suculenta

Un llavero personalizado

Video corto con mensajes de alumnos

Desayuno sorpresa

¿Qué fecha es el Día del Maestro en otros países?