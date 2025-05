Los sueños se cumplen. De eso no tiene ninguna duda la profesora barranquillera Margarita Visbal Gómez quien ha visto cómo siempre llegan tiempos mejores, así como el éxito de la mexicana Yuri, una canción que en la vida de esta valiente mujer tiene mucho significado, no solo por haber terminado interpretándola junto a la artista en el reality Juego de voces sino por cómo ha impactado en su aula de clases.

Sí, Mrs. Visbal, como es conocida en Berkshire Elementary, la escuela para la que trabaja en Estados Unidos, lugar al que emigró hace unos 21 años aproximadamente, puede decir con la firmeza que la caracteriza que pudo mirar frente a frente a una de sus artistas favoritas y cantar uno de los éxitos más grandes de su carrera.

Nacida y criada en Barranquilla, Margarita fue maestra en La Arenosa antes de emprender un camino que cambiaría su vida para siempre. La oportunidad llegó a través del programa BIF, que buscaba docentes en el extranjero.

“Dije: vamos a probar, sobre todo para mejorar el inglés. Y se me dio la posibilidad de venirme”, cuenta. Primero llegó a Carolina del Sur y luego se radicó en Palm Beach, Florida, donde lleva varios años enseñando español en Berkshire Elementary, una escuela distinguida como International Spanish Academy, avalada por la Embajada de España.

Su vocación la ha llevado a trabajar con estudiantes de jardín a grado 12, de distintas culturas y lenguas. Esa diversidad ha sido también una escuela para ella.

“Tuve un estudiante que solo hablaba francés, y como yo había estudiado francés cinco años, empecé a recordarlo. El niño se sintió comprendido por fin, y eso fue muy especial”, recuerda.

Clases musicales

Pero hay una herramienta que ha sido constante en su labor pedagógica: la música. Desde niña, Margarita cantaba en su barrio y luego en el coro del Colegio Barranquilla para Señoritas, donde fue alumna de maestras como Miriam Pantoja y Rocío De la Rosa.

“Ahí supe que lo mío era cantar”, dice. Más tarde, hizo parte del coro de la Iglesia San Francisco.

Aunque nunca ejerció la música de forma profesional, sí ha hecho parte de agrupaciones como La Profe Band, una orquesta de maestros del Colegio San José en Barranquilla, y Las Españolas, un cuarteto de docentes en Florida que interpretan música latina para sus comunidades escolares.

La canción que ha marcado su vida —y que ha llevado también al aula— es Tiempos mejores, interpretada por Yuri. “Esa canción me impactó. La interpretación de Yuri es impresionante, y la letra tiene un mensaje esperanzador que quiero dejar en mis estudiantes”, afirma.

Cortesía Momento en el que la barranquillera comparte escenario con Yuri.

A los más pequeños les cuenta una historia —mezcla de fantasía y vivencia— para introducir la canción: les habla de una niña que atravesó momentos difíciles, pero que, con esfuerzo y el apoyo de su madre, descubrió en la escuela y en la música su camino hacia tiempos mejores.

“Solamente les canto el coro: Siempre vendrán tiempos mejores. Y cuando no les va bien en un examen, ellos me repiten eso. Ya lo tienen en su ADN”, relata con emoción.

Cantar al lado de Yuri

Lo que Margarita nunca imaginó es que aquella canción la llevaría a cumplir un sueño: cantar en un escenario televisivo junto a Yuri.

Todo comenzó al ver un anuncio del programa Juego de voces que invitaba a enviar un video para cantar con algunos de los artistas invitados. “Pensé en Lucero, pero dije: mucha gente va a ir por ella. Entonces recordé a Yuri y Tiempos Mejores. Grabé el video desde la escuela, cuando ya todos se habían ido, y lo mandé entusiasmada”.

Esa decisión impulsiva se transformó en una experiencia inolvidable. Margarita fue seleccionada y terminó interpretando junto a Yuri la canción que ha marcado su vida y la de sus estudiantes.

“Nunca me imaginé que eso iba a pasar. Siempre me visualicé en un escenario grande, pero no pensé que se haría realidad”.

Hoy cuando se celebra el Día del Maestro, con su voz y su vocación, Margarita demuestra que enseñar es un acto de amor, de arte y de fe. Y que, con pasión, siempre vendrán tiempos mejores.

