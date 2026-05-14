La feria AMA 2026 ‘Lujo y legado’ abrió oficialmente sus puertas este jueves 14 de mayo en el recinto ferial de Puerta de Oro desde las 3:00 p.m., consolidándose como uno de los eventos de diseño, artesanía y emprendimiento más ambiciosos del Caribe colombiano.

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En esta segunda edición, la feria reunió 105 marcas nacionales y alcanza el 100 % de ocupación comercial incluso antes de su inauguración, una cifra que refleja el crecimiento, la expectativa y el posicionamiento que ha logrado el evento tras su debut en 2025.

Para Liliana Borrero, primera gestora social del departamento e impulsora del proyecto, AMA trasciende el concepto tradicional de feria comercial y se convierte en una plataforma para fortalecer el sector artesanal y proyectarlo hacia mercados internacionales.

“AMA es más que una feria, es un espacio donde el diseño cobra vida. Un encuentro de creatividad, raíz y visión que eleva el lujo y el legado”, expresó Borrero a EL HERALDO.

La primera edición dejó resultados positivos en asistencia y ventas, por lo que AMA regresa este año con una expansión significativa tanto en infraestructura como en programación.

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Mientras en 2025 la feria ocupó tres cuartas partes de Puerta de Oro y se desarrolló durante tres días, esta nueva edición utiliza el 100 % del recinto y extendió su agenda a cuatro jornadas, desde este jueves hasta el domingo.

“Vamos con un día más y con recinto completo. La vez pasada tuvimos tres cuartas partes del recinto; esta vez estamos al 100 %. Además, tenemos 40 % más de marcas dentro de la feria”, explicó la primera gestora social del departamento.

Un canasto único

El gran canasto artesanal es uno de los puntos más llamativos de la Feria AMA 2026. La estructura, elaborada en fibras tejidas, se eleva como una especie de instalación monumental inspirada en la naturaleza y en las tradiciones artesanales del Caribe colombiano.

Su forma amplia y orgánica recuerda a un enorme cesto tejido a mano, intervenido con flores gigantes en tonos rosados, aves de colores, mariposas y elementos botánicos elaborados en técnicas artesanales como crochet, tejido y bordado. Desde la parte superior brotan ramas y flores iluminadas por luces fucsias y violetas que le dan un aire mágico y envolvente al espacio.

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La pieza no solo funciona como un elemento decorativo, sino también como símbolo del concepto de ‘Lujo y legado’ que impulsa la feria, el lujo entendido desde lo hecho a mano, desde la tradición, el detalle y la identidad cultural. El canasto mezcla texturas, colores y saberes ancestrales para representar la riqueza creativa de los artesanos y diseñadores que participan en AMA.

Historias de resiliencia y transformación

Más allá de las cifras y la expansión, AMA también se convierte en un escenario para visibilizar historias de vida marcadas por la resiliencia, la creatividad y la transformación social.

Una de ellas es la de María Sánchez, creadora de la marca Grass, quien participa en la feria con accesorios y piezas artesanales elaboradas junto a su familia.

Víctima del conflicto armado en Santa Rita de Ituango, Antioquia, Sánchez recuerda que tuvo que abandonar su pueblo a los 16 años tras presenciar episodios de violencia.

“Me tocó ver cosas horribles”, contó. Primero llegó a Medellín y luego se estableció en Barranquilla, ciudad donde vive desde hace 32 años y donde comenzó a reconstruir su vida.

Antes de consolidar su emprendimiento, hacía de todo para sostener a sus hijos, la mujer vendía pan de bono, elaboraba manualidades y confeccionaba collares artesanales. Una conversación con una psicóloga durante una capacitación cambió el rumbo de su proyecto.

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“Ella me dijo que tenía que enfocarme en una sola cosa”, recuerda.

Así nació Grass, inicialmente como una pequeña línea de collares elaborados con mostacilla. Con el tiempo, la marca evolucionó gracias al acceso a capacitaciones, ferias y apoyos institucionales como Fondo Emprender del Sena.

“Nos dijeron que un producto tan lindo no podía llevar una cadena cualquiera, que tenía que tener oro o plata para darle más valor”, relata.

Hoy, la empresa trabaja piezas en bronce bañado en oro y participa en eventos de moda como el Fashion Week realizado en noviembre de 2025 en Barranquilla, donde sus accesorios acompañaron pasarelas de diseñadoras locales.

“Con mi emprendimiento vivo muy feliz. La calidad de vida me ha cambiado total”, asegura.

Orlando Amador/El Heraldo

Artesanía que ayuda a sostener vidas

Otra de las iniciativas presentes en AMA 2026 es la de la Fundación Hogar Casa Andrea en la zona Kids. que trabaja con madres de niños con cáncer provenientes de diferentes zonas de la región Caribe.

Mónica Vega explicó que los productos exhibidos en la feria son elaborados por las propias madres con el objetivo de recaudar fondos para el sostenimiento de la fundación.

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En el stand se encuentran letras decorativas hechas en tela, peluches, muñecos artesanales, vestidos tejidos en crochet y cafés provenientes de Antioquia y la Sierra Nevada.

“Las mamitas ayudan al mantenimiento haciendo todas estas cositas. Muchas de las mujeres pertenecen a la etnia wayuu y llegan con conocimientos artesanales heredados de sus comunidades”, afirmó.

La fundación participa por segundo año consecutivo en AMA, una vitrina que les permite dar visibilidad a su labor y generar recursos para apoyar a los niños y sus familias.

“Que vengan, porque cada compra va a ser inmensamente valorada por cada uno de los niños que tenemos en la fundación y que llegan con diagnósticos complicados”, expresó.

Orlando Amador/El Heraldo

El legado cultural de La Guajira

Desde Riohacha también llega la voz de Lays Carolina Movil con su marca ‘Alewashi’, ubicada en Casa del artesano de la Guajira dentro de la feria, quien participa con mochilas y piezas tradicionales elaboradas a mano.

La joven artesana, de 25 años, aseguró sentirse agradecida por formar parte de un espacio donde las comunidades pueden exponer su cultura y sus tradiciones.

“Es una invitación espectacular y genuina donde uno expone la cultura, el legado, la resiliencia y el linaje de cada pueblo”, manifestó.

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A través de los tejidos y los diseños de las mochilas, la tejedora busca preservar la identidad cultural wayuu y proyectarla a nivel nacional e internacional.

“La cultura no se puede perder, tiene que continuar para que todas las personas puedan verla. Mis piezas destacan por la variedad de diseños y colores, así como por el simbolismo que transmiten. Incluso mi maquillaje que habla de fuerza y de ser el centro de atención para las personas que valoran la cultura”, dijo.

Orlando Amador/El Heraldo

Diseño barranquillero con visión global

El diseño contemporáneo también tiene espacio en AMA 2026 con propuestas como la de Jesús Rubio, creador de Stuario Design Lab.

La marca nació en 2014 como un proyecto de grado enfocado inicialmente en mobiliario infantil. Dos años después se consolidó como empresa y comenzó a crecer desde un pequeño taller de 70 metros cuadrados.

Su primera colección, inspirada en el Caribe colombiano, abrió las puertas al sector hotelero y permitió que sus productos llegaran a cadenas nacionales e internacionales.

Con el paso del tiempo, la marca evolucionó incorporando influencias internacionales sin perder su esencia local.

“Al principio el mobiliario era muy colorido, muy inspirado en el Caribe. Luego comenzamos a participar en ferias y eso transformó nuestra visión hacia algo más global”, explicó Rubio.

Actualmente, la empresa cuenta con 41 colaboradores, una fábrica de 1.100 metros cuadrados y un nuevo punto físico en Barranquilla.

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Para Rubio, el sello distintivo de Estuario está en los detalles y en la calidad de la mano de obra.

“Somos muy perfeccionistas en cuanto a los detalles y siempre estamos pensando en las tendencias globales”, afirmó.