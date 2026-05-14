En el marco de las acciones preventivas y de fortalecimiento institucional, la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería en asocio con la Fiscalía General de la Nación vienen desarrollando formaciones con el propósito de fortalecer los conocimientos y las capacidades de los uniformados frente a conductas que puedan afectar la transparencia del proceso democrático que se avecina.

Lea: En Montería reaperturarán 13 puestos de votación que habían sido trasladados por la emergencia invernal

El coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de esta unidad policial, ha estado también al frente de este proceso formativo en el que abordan los temas relacionados con fraude electoral, corrupción al sufragante, constreñimiento al elector, trashumancia y mecanismos de denuncia.

“Estamos reforzando la preparación de los uniformados para actuar de manera oportuna y efectiva durante las jornadas electorales, garantizando el respeto por los derechos ciudadanos y el ejercicio libre del voto”, anotó el coronel Ruiz Arias, al tiempo que destacó la importancia de este tipo de espacios académicos y preventivos para fortalecer la confianza de la comunidad en las instituciones y preservar la legitimidad de los procesos democráticos.

Lea: La Policía de Montería frustra hurto en un conjunto residencial de la zona norte

“Desde la Policía Nacional reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y transparencia electoral. Nuestros uniformados están siendo capacitados para prevenir y contrarrestar cualquier conducta que atente contra la voluntad de los ciudadanos y el correcto desarrollo de las elecciones”, puntualizó el oficial.