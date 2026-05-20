Las acciones operativas de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería permitieron la incautación de un cargamento de marihuana que un ciudadano tenía en el interior de un vehículo.

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El alucinógeno, avaluado en la suma de 100 millones de pesos, era transportado cuando los uniformados requirieron al auto y a su conductor para un procedimiento de registro.

En el desarrollo de este hallaron los 18 paquetes plásticos que contenían el alucinógeno y que a su vez estaban dentro de una caja de cartón con un peso de 6 kilos.

El alucinógeno fue incautado, su portador capturado y el carro en el que se desplazaba con la droga quedó inmovilizado, todo a la espera de que un juez de la República resuelva la situación.

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