María Fernanda Delgado Hernández y Edinson Torres, los administradores de la clínica Beauty Láser, ubicada en el sur de Bogotá, donde fue intervenida Yulixa Toloza, fueron capturados este martes 19 de mayo en el estado Portuguesa, en Venezuela.

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La Policía de Portuguesa lo informó en sus redes sociales, asegurando que se trata de las personas buscadas en Colombia por el asesinato de la mujer de 52 años.

“Funcionarios del servicio de Investigación Penal con sede en Guanare, mediante labores de investigación, se logra la aprehensión de dos (02) ciudadanos solicitados internacionalmente por la República de Colombia, por uno de los delitos de: Desaparición Forzada de Personas, Secuestro Simple, Omisión de Socorro, Encubrimiento por Favorecimiento y Destrucción de Material Probatorio. Estos delitos guardan relación con un hecho ocurrido en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, el pasado 13 de mayo de 2026, en el caso de la desaparición y posterior hallazgo sin vida de la ciudadana colombiana Yulixa Consuelo Toloza, quedando a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público del Estado Portuguesa a Fin de continuar con el debido proceso”, se lee en el comunicado de la Policía.

Hay que recordar que en la tarde de este martes el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó de manera categórica en las últimas horas que el cuerpo sin vida hallado este martes a un costado de la carretera en el municipio de Apulo, Cundinamarca, corresponde a Yulixa Toloza, quien se encontraba desaparecida en Bogotá desde el pasado miércoles, 13 de mayo.

El hallazgo del cadáver se produjo tras intensas labores de rastreo por parte de las autoridades locales. Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) se desplazaron hasta el lugar en Cundinamarca para adelantar la inspección técnica de los restos, los cuales presentaban características físicas y morfológicas que permitieron la ratificación de su identidad.

Tras la confirmación, el mandatario capitalino calificó el trágico hecho directamente como un asesinato.

El hallazgo del cadáver, de acuerdo con lo que han dado a conocer las autoridades, se produjo en una zona boscosa de la vía que comunica a los municipios de Apulo y Anapoima, en Cundinamarca.

En el reporte de los organismos de socorro de la región se detalló que el hallazgo tuvo lugar puntualmente en la vereda El Copial, cerca del kilómetro 45 de dicho corredor vial, donde personal de criminalística trabajó en la escena durante aproximadamente hora y media a partir de la una de la tarde de este martes.