En el marco del seguimiento a las obras de saneamiento básico en el departamento, la empresa Aguas de Córdoba estableció que el proyecto de construcción del sistema de alcantarillado sanitario en el corregimiento de Nueva Estación, del municipio de Buenavista, está ejecutado en un 99,95%.

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Sin embargo, para su puesta en operación necesita la legalización de la energización por parte de la empresa Afinia, por lo que Aguas de Córdoba le hace un llamado respetuoso a la alcaldía de Buenavista y a Afinia para que agilicen los trámites correspondientes que permitan culminar este proceso y proceder a la entrega formal de la obra a la comunidad.

También insta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Aguas de Córdoba y abstenerse de utilizar la obra hasta que se encuentre en funcionamiento, con el fin de evitar desbordamientos de aguas residuales.

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En este proyecto que contempla 1.644 metros lineales de colectores en PVC, 132 acometidas domiciliarias y una estación de bombeo, permitiendo llevar la cobertura del servicio del 0% al 50% en esta zona rural, fueron invertidos más de 4 mil millones de pesos.