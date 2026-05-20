Siete meses después de la muerte de María Alejandra Esquin, conocida en redes sociales como ‘Baby Demoni’, sus familiares continúan pidiendo que se esclarezcan los hechos. Ahora, un nuevo elemento se sumará a la investigación, que podría sufrir un giro.

Leer también: Petro denuncia intento de secuestro contra senador Alexander López en la vía entre Popayán y Cali

Importante: Capturan en Venezuela a los dueños de clínica estética donde fue intervenida Yulixa Toloza

Se trata de nuevos videos revelados en el programa Séptimo Día, de Caracol Televisión, el pasado domingo. Las imágenes, al parecer, habrían sido grabadas antes de la muerte de Esquin, en octubre de 2025.

En el video, a ‘Baby Demoni’ se le nota con manchas de sangre y se le escucha decir: “Yo ya no puedo más con esta vida, ñero. Perdónenme todos, sin palabras. Yo ya no puedo más. Yo ya no puedo vivir más. Yo ya no quiero vivir más”.

Hasta hoy, el material audiovisual no ha cambiado el rumbo de la investigación, mientras se analiza si la creadora de contenido no haya sido obligada a grabarlo.

Hay que recordar que Miguel Ángel López, conocido en redes sociales como ‘Samor One’ y pareja de bogotana, es señalado como principal sospechoso de la muerte de la mujer. Ahora, la defensa de este hombre busca incluir el video en cuestión para que sea prueba en la hopótesis de un suicidio.

Por su parte, Francisco Bernate, abogado representante de la familia de la víctima, cuestiona la posible interpretación del video: “Lo que yo veo es que ella está diciendo que está cansada de esa vida, no está cansada de la vida”.

La familia de María Alejandra Esquin sostiene que la joven fue víctima de feminicidio y señala a ‘Samor One’ como presunto responsable.

La defensa de los familiares de la mujer también señalan que ‘Baby Demoni’ se había sometido días antes a procedimientos quirúrgicos estéticos, entre ellos una lipoescultura y una mastopexia, lo que según ellos habría dificultado que pudiera autolesionarse.

En el programa también declaró Robin Parra, conocido en redes sociales como ‘La fresa más nea’, y mejor amigo de ‘Baby Demoni’. Aseguró que la joven se encontraba animada en los días previos y que incluso había participado en transmisiones en vivo junto a otros creadores de contenido.

Por otro lado, la madre de María Alejandra Esquín aseveró que su hija había decidido terminar la relación con ‘Samor One’ y sostuvo que él dependía económicamente de ella.

“Yo no soy ningún feminicida. Yo no he cometido ningún acto de feminicidio. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, declaró al programa Miguel Ángel López, desde España.