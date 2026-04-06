El 15 de octubre de 2025 se confirmó la muerte de Alejandra Esquin, creadora de contenido conocida en redes sociales como ‘Baby Demoni’. Su fallecimiento dio paso a una investigación que, meses después, sigue abierta y bajo revisión de las autoridades, con la mención de una expareja, identificada como Samor One, entre los posibles implicados. Hasta ahora no se ha comunicado una resolución definitiva del caso, lo que ha mantenido el tema en conversación constante en redes y entre sus seguidores.

En medio de ese contexto, la atención volvió a centrarse recientemente en la hija de la influencer y en la forma en que su entorno familiar ha afrontado la pérdida.

Tras la muerte de Esquin, la niña quedó al cuidado de su familia materna. La abuela asumió la responsabilidad principal, acompañada por una tía, y la menor pasó a vivir con ellas. Según explicó Valentina Esquin, hermana de la creadora de contenido, la dinámica familiar se reorganizó para garantizar el bienestar de la niña y darle estabilidad en medio del duelo.

La familia ha relatado que la menor vivió un proceso difícil, con episodios de llanto y cambios en su rutina diaria. Para enfrentar esa etapa, buscaron apoyo profesional y la niña recibió acompañamiento psicológico como parte del proceso posterior a la pérdida de su madre.

En paralelo, los familiares señalaron que el padre biológico no había estado presente en su vida, por lo que la red de apoyo se concentró exclusivamente en la línea materna.

El duelo de la familia se hizo visible cuando un nuevo video empezó a circular en TikTok. En la publicación, hecha por la abuela materna, aparece la hija de ‘Baby Demoni’ cantando en homenaje a su madre.

La niña interpreta ‘Sin tu amor’, de Nigga, tema habitual en los contenidos de Alejandra Esquin. Durante la interpretación, sostiene un cuadro con una fotografía.

En poco tiempo superó las 700 mil reproducciones en TikTok y generó una alta interacción en la plataforma: