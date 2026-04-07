Durante la celebración de Bhaisaha Mela, el pasado 1 de abril, hubo un accidente en Uttar Pradesh, en India.

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Y es que se hizo viral en redes sociales un video que captó el momento exacto cuando una atracción mecánica colapsa en plena operación durante la feria.

En el clip audiovisual se ve cuando esta estructura como rueda de la fortuna perdió la estabilidad y cayó. Todo esto pasó con decenas de personas montadas en la atracción.

Captura de pantalla Rueda de la fortuna se desplomó en India

Medios locales informaron que en el momento que se accidentó había entre 70 y 100 personas en la rueda que alcanzaba cerca de 18 metros de altura.

Las personas testigos en el lugar indicaron que momentos antes del incidente se escucharon algunos ruidos de la estructura y trataron de avisar pero ya era demasiado tarde.

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Rápidamente los heridos fueron trasladados a los hospitales, en donde anunciaron que 10 personas quedaron heridas de gravedad. Hasta los momentos no se conocen víctimas mortales.

Rueda de la fortuna de 18 metros en la India se derrumba con 80 personas a bordo. Más de 40, incluyendo mujeres y niños, están graves. El juego mecánico sólo había completado dos vueltas antes del incidente.



Importante siempre antes de subir a cualquier juego mecánico hacer una… pic.twitter.com/bDkmmEczYV — Vigia Ciudadano (@VigiaCiudadano7) April 4, 2026

Asimismo, autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas exactas que llevaron al accidente.

¿Qué se celebra en el Bhaisaha Mela?

El Bhaisaha Mela es una colorida feria tradicional que se celebra cada año en Uttar Pradesh, al norte de la India.

Este evento reúne a miles de personas que disfrutan de atracciones mecánicas, comida típica y actividades culturales.

Se realiza entre marzo y abril y es uno de esos encuentros donde la comunidad se conecta entre la fe y la diversión.