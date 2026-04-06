La Luna es la gran protagonista por estos días por cuenta de la misión Artemis II, que marca oficialmente el regreso del hombre al satélite desde el Apolo 17, lanzado en diciembre de 1972. Ya este lunes 6 de abril los cuatro astronautas de esta misión de la Nasa entraron a la órbita lunar y comenzaron el periodo de observación de la cara oscura de la Luna.

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Agencia EFE

Aunque para muchas personas la Luna pase desapercibida la mayor parte del tiempo y solo le den importancia en momentos históricos como el protagonizado por la misión Artemis II, para otras el satélite es clave para algunas prácticas de su vida diaria, como las rutinas de cuidado personal.

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Esto se debe a que millones de personas en el mundo toman como guía el calendario lunar para programar, según las fases de la Luna, ciertas actividades como el corte de cabello y la depilación.

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El calendario lunar se basa en las fases por las que atraviesa nuestro satélite en su órbita alrededor de la Tierra: Luna nueva, creciente, llena y menguante. Una creencia popular, bastante arraigada en decenas de países, pero que no tiene respaldo científico, indica que así como la Luna mueve las mareas de los océanos, también ejerce una sutil presión hidrostática sobre el agua presente en los folículos pilosos y la fibra capilar.

De esta creencia se deriva todo una programación para el cuidado del cabello, especialmente en lo relativo al corte, crecimiento y fortalecimiento del tallo piloso.

Fases de la Luna en abril de 2026

Luna llena: 1 y 2 de abril

Luna menguante: del 3 al 16 de abril

Luna nueva: 17 de abril

Luna creciente: del 18 al 29 de abril

Luna llena: 30 de abril

Fechas para cortar el cabello en abril, según el calendario lunar

Si su objetivo es que el cabello crezca rápido después de un corte, debe intervenir durante la Luna Creciente. En abril de 2026, los mejores días para un despunte que gane centímetros velozmente son:

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Del 19 al 25 de abril: cortar las puntas en este periodo aprovecha el flujo ascendente de nutrientes hacia la hebra.

Pexels Imagen referencial de corte de cabello.

Para cabellos finos, quebradizos o con tendencia a la caída, lo ideal es buscar la influencia de la Luna Llena (que ocurrió el 1 de abril y aparecerá nuevamente el 30 de abril).

Fechas ideales: 1, 2, 29 y 30 de abril.

Tratamientos: es el momento perfecto para mascarillas de hidratación profunda y tratamientos de fortalecimiento, ya que la absorción capilar está en su punto máximo.

Fechas para depilaciones en abril, según el calendario lunar

Para quienes buscan que el vello corporal tarde más en aparecer y crezca más débil, la Luna Menguante es la aliada definitiva. Al disminuir la intensidad de la luz lunar, la actividad folicular se ralentiza.

Fechas ideales: del 9 al 15 de abril.

¿Funciona o no cortarse el cabello y depilarse siguiendo las fases de la Luna?

Aunque la ciencia no valida esta asociación entre el cabello y la Luna, lo que sí se destaca de esta práctica es que fomenta un autocuidado consciente que otorga resultados efectivos para la salud capilar, no precisamente por la influencia del satélite, sino por la constancia y esfuerzo que caracteriza al hábito.

*Este artículo fue realizado con apoyo de un asistente de inteligencia artificial y curado por un periodista.