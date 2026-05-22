Shakira volvió a poner su voz en el escenario deportivo más importante del planeta. La barranquillera ya estrenó “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que comparte protagonismo con el artista nigeriano Burna Boy.

La canción fue presentada oficialmente el pasado 14 de mayo y, desde entonces, no ha dejado de crecer en plataformas digitales, donde ya supera los cinco millones de reproducciones. Luego de varios adelantos publicados en redes sociales, la artista también confirmó que el videoclip oficial será estrenado este sábado 23 de mayo a las 11:00 a. m., hora Colombia.

Con una duración cercana a los cuatro minutos, “Dai Dai” mezcla sonidos afrobeats, dancepop, worldbeats y reguetón, en una apuesta cargada de energía, ritmo y referencias futboleras. Desde el comienzo, el tema transmite un mensaje de fuerza, perseverancia y superación personal.

“Sabías desde el día en que naciste que aquí es donde perteneces. Has sido valiente todo este tiempo. Lo que una vez te rompió, te hizo fuerte”, canta Shakira en una de las primeras partes de la canción.

Pero además del mensaje motivador, el sencillo también hace un recorrido por nombres históricos del fútbol mundial. En la letra aparecen figuras como Maradona, Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, Beckham, Kaká y Messi. También menciona selecciones históricas y países que harán parte del Mundial como Brasil, Argentina, Colombia, Estados Unidos y Países Bajos.

Con este nuevo lanzamiento, Shakira vuelve a demostrar la fuerte relación que ha construido con los mundiales. Mientras muchos artistas apenas logran aparecer una vez en este tipo de eventos, la barranquillera se convirtió en la única cantante en protagonizar dos canciones oficiales de mundiales masculinos de la FIFA.

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Pero el fenómeno alrededor de “Dai Dai” no se ha quedado solamente en la música. En medio del lanzamiento, la cantante abrió una convocatoria internacional para que personas de distintos países se unan a la coreografía oficial de la canción.

La invitación incluye no solo a sus seguidores, sino también a academias de baile, grupos artísticos y comunidades culturales que quieran compartir videos interpretando el tema en redes sociales con su propio estilo.

La propuesta rápidamente comenzó a moverse en internet y ya suma miles de publicaciones de personas practicando los pasos de la canción alrededor del mundo.

Uno de los grupos que más llamó la atención de la artista fue Triplets Ghetto Kids, una organización de Uganda que se volvió viral gracias a sus coreografías llenas de energía en redes sociales. Desde hace años, los niños comparten videos bailando y hoy cuentan con millones de seguidores en distintas plataformas digitales.

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La conexión nació después de que los menores publicaran un video bailando “Dai Dai”. La reacción de Shakira no tardó en llegar y terminó convirtiéndose en una colaboración mucho más grande. Los niños aparecen ahora en uno de los nuevos adelantos del videoclip oficial, rodeando a la cantante en un paisaje inspirado en la sabana africana.

Fue precisamente con esas imágenes que la barranquillera confirmó el estreno oficial del video para este sábado, aumentando aún más la expectativa de sus seguidores a poco de que el mundo vuelva a vivir la fiesta del fútbol.