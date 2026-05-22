El Departamento de Guerra estadounidense anunció este viernes la publicación de una segunda partida de documentos del Gobierno que documentan encuentros con Fenómenos Anómalos No Identificado (UAP, por sus siglas en inglés) y que habían sido catalogados como material clasificado.

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La nueva serie, que consta de siete archivos de texto, video y audio, venía precedida de la publicación el pasado 8 de mayo de 162 documentos centrados en avistamientos de ovnis y posibles encuentros con vida extraterrestre.

Entre los materiales desclasificados hoy se cuenta una entrevista médica con los tres astronautas -Charles Conrad, Richard Gordon y Alan Bean- que tripularon en noviembre de 1969 la misión Apolo 12, la segunda en alunizar.

Los tres observaron “destellos de luz o ‘estelas luminosas’”, experiencias que “ocurrieron en la oscuridad, mientras intentaban conciliar el sueño”.

Sin embargo, la NASA acabó determinando que los fenómenos reportados tenían que ver con la visión de los astronautas, posiblemente afectada por la exposición a rayos cósmicos.

Hoy se publicó también un informe de recopilación de inteligencia de la CIA en la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) que relata un incidente ocurrido en el verano de 1973 en el que un operativo observó “un objeto aéreo no identificado, luminoso y de color verde brillante”.

“La fuente describió la formación de círculos concéntricos alrededor del fenómeno a lo largo de varios minutos, antes de que este se disipara”, explica el texto.

También incluyó un expediente de 116 páginas ligado al Programa de Armas Especiales de las Fuerzas Armadas -el sucesor del Proyecto Manhattan- y las Fuerzas Aéreas que detalla avistamientos e investigaciones producidas entre 1948 y 1950 en la base de Sandia, Nuevo México, principal instalación de desarrollo de armas nucleares estadounidense desde el final de la II Guerra Mundial hasta 1971.

El documento incluye 209 avistamientos de “‘orbes verdes’, ‘discos’ y ‘bolas de fuego’ reportados en las proximidades de la base militar”.

Según el Pentágono, “los testigos informaron haber observado fenómenos anómalos no identificados (UAP) realizando maniobras, perdiéndose de vista, desapareciendo o explotando”.

El Departamento de Guerra asegura que el sitio war.gov/ufo, donde están catalogados los materiales desclasificados desde el 8 de mayo, ha recibido ya más de 1.000 millones de visitas.

Según explicó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado anexo, esos datos subrayan “los niveles sin precedentes de interés tanto en este tema como en el histórico esfuerzo de transparencia de la Administración (del presidente Donald) Trump”.

Muchas voces han sido críticas con esta iniciativa del Gobierno Trump, al considerar que hace público material que no arroja nueva luz sobre la posible existencia de vida extraterrestre y crea una distracción en un momento convulso para la Casa Blanca, marcado por la guerra de Irán o los sondeos negativos para los republicanos de cara a las legislativas de noviembre.