La tensión comercial en la región andina suma un nuevo capítulo. El Gobierno de Ecuador ha decidido mantener firmes los aranceles aplicados a los productos provenientes de Colombia, desafiando las disposiciones previas del bloque regional.

En una estrategia jurídica y diplomática para defender sus políticas impositivas, la administración del presidente Daniel Noboa presentó formalmente dos recursos y dos acciones ante la Comunidad Andina (CAN), buscando que se reconsideren las órdenes emitidas en su contra.

Con este movimiento, Quito paraliza el desmonte de los impuestos comerciales y deja claro que no dará marcha atrás en la aplicación de los aranceles, por lo menos hasta que el organismo regional resuelva los procedimientos legales interpuestos.

La estrategia de Quito busca sostener la legalidad de sus medidas comerciales

Aunque el contenido específico de las acciones y recursos presentados no ha sido divulgado por las autoridades ecuatorianas, la ofensiva jurídica apunta directamente a sostener la legalidad y conveniencia de los impuestos aplicados a los bienes colombianos.

La controversia toca una fibra sensible dentro del bloque económico: los límites de las facultades que poseen los países miembros para imponer restricciones o tributos internos.

La CAN, conformada por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, tiene como pilar histórico la libre circulación de bienes y la supervisión del cumplimiento de las normas de integración. Al emitir órdenes previas contra los aranceles ecuatorianos, el organismo activó la reacción del Gobierno de Noboa, que ahora utiliza las herramientas legales del propio bloque para forzar una revisión.

Cuál es el origen de la disputa arancelaria entre Colombia y Ecuador

El conflicto económico actual se remonta a comienzos de este año, cuando tanto Colombia como Ecuador implementaron aranceles mutuos. Estas medidas arancelarias no nacieron exclusivamente en el terreno comercial, sino que surgieron a raíz de fuertes tensiones vinculadas a la seguridad en la frontera común, escalando posteriormente hasta convertirse en una disputa comercial abierta.

Ante este panorama, la CAN intervino ordenando a ambas naciones el retiro inmediato de los gravámenes para normalizar el flujo mercantil. La resolución del organismo generó expectativas en los gremios económicos, que esperaban un pronto restablecimiento de las condiciones de intercambio libre de impuestos en la frontera.

Gremios exigen el cumplimiento de la orden andina

La decisión de Ecuador de prolongar las medidas arancelarias genera incertidumbre sobre el futuro de la integración económica andina y los flujos comerciales bilaterales. Desde el sector empresarial se ha seguido de cerca el proceso, presionando para que se acate el mandato del tribunal regional.

Al conocerse el dictamen original de la CAN, Bruce Mac Master manifestó la urgencia de retornar a los acuerdos de libre comercio del bloque: “Yo espero que tanto Ecuador como Colombia acaten de manera inmediata esta decisión de la comunidad y se restablezca el 0 % de arancel para el universo del comercio y de los productos que tanto Colombia como Ecuador comercializan bilateralmente. Esperamos que los dos gobiernos cumplan y acaten estas decisiones”.

Sin embargo, la respuesta jurídica de la administración de Noboa posterga este escenario de normalización comercial, abriendo un periodo de espera legal en el que los aranceles colombianos seguirán vigentes hasta nuevo aviso.