Luego de dos semanas de intensas olas de calor en el departamento de Córdoba este jueves 21 de mayo se registraron vientos huracanados y fuertes lluvias que no solo refrescaron el ambiente, sino que generaron afectaciones.

Entre ellas estuvo la suspensión del servicio de energía por al menos 8 horas en 15 de los 30 municipios del departamento debido al derribamiento de las líneas de conducción de energía por la caída de árboles sobre estas.

Además la caída de árboles y ramas sobre los ejes viales afectó también la movilidad y por ello el personal de Afinia demoró en llegar a algunas zonas a reparar los daños en la infraestructura eléctrica.

Los municipios que estuvieron afectados con la prestación del servicio de energía fueron Moñitos, Puerto Escondido, Canalete, Los Córdobas, Pueblo Nuevo, Buenavista, La Apartada, Ayapel, Planeta Rica, Puerto Libertador y la zona urbana de Sahagún y Cotorra.

Además hubo averías en la zona urbana de la ciudad de Montería, en los circuitos Pradera 4 y Nueva Montería 2, que alimentan a los barrios Villa Caribe, Mandala, La Victoria, Monte Príncipe, Arboleda, Nuevo Horizonte, Villa Cielo, las poblaciones Florisanto y las ubicadas en la vía al municipio Planeta Rica, entre otros sectores. Y también hubo afectaciones en la zona rural de los municipios de Cereté y Lorica.