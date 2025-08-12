Las lluvias intensas caídas en las últimas horas sobre el territorio cordobés y que estuvieron acompañadas de vientos huracanados ocasionaron la caída de frondosos árboles en varias poblaciones.

Entre las zonas más afectadas están La Apartada, Montelíbano y San Carlos. En todas ellas hay árboles caídos que afectan la movilidad.

Para el caso del municipio de San Carlos la ciudadanía reporta que la mayor afectación se registra en el barrio El Cañito.

Las lluvias intensas en algunos municipios del territorio cordobés se registran desde la tarde del lunes.